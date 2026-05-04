Un gigante de Europa prepara su Marina ante una posible misión en Ormuz

El Gobierno alemán dio un paso preventivo ante la tensión en el Estrecho de Ormuz . Un dragaminas de la Marina partió este lunes desde Kiel con destino al Mediterráneo, disponible ante una misión internacional para proteger el tránsito marítimo en una ruta energética sensible.

El ministro de Defensa de Alemania , Boris Pistorius, confirmó el movimiento. "El 'Fulda', un dragaminas, debe estar zarpando en estos momentos hacia el Mediterráneo", dijo el funcionario durante una actividad de entrenamiento militar.

El traslado no implica, por ahora, una intervención directa en Ormuz. Según Pistorius, la intención de Berlín es ganar tiempo y ubicar al buque en una zona más cercana en caso de que se abra un escenario diplomático y legal. "Lo estamos trasladando, por así decir, al Mediterráneo", señaló el ministro, antes de aclarar que Alemania se prepara para actuar si "se produzca un alto el fuego , una tregua duradera o un marco jurídico internacional" .

El Fulda integraba hasta ahora el grupo naval permanente contraminas de la OTAN SNMG 1, con actividad en el mar del Norte y el Báltico. De acuerdo con el Ministerio de Defensa alemán, el buque zarpó cerca de las 14, hora local, desde la costa alemana. Tras unas dos semanas de navegación, se incorporará en el Mediterráneo al grupo naval de la OTAN SNMG 2 hasta que "se tomen decisiones adicionales", según había indicado el portavoz Mitko Müller.

La elección de un dragaminas responde al tipo de misión que podría desarrollarse en el estrecho de Ormuz. Estas embarcaciones, que suelen llevar entre 40 y 45 tripulantes, están preparadas para tareas de detección y neutralización de minas marítimas, aunque se desplazan con mayor lentitud por sus características técnicas. Por eso, Berlín decidió adelantar el movimiento antes de que exista una decisión política definitiva.

Pistorius ya había marcado dos condiciones para que Alemania participe en una operación de este tipo: el cese completo de las hostilidades y la aprobación de un mandato parlamentario. Sin esos requisitos, la presencia del Fulda en el Mediterráneo funcionará como una medida de preparación y no como el inicio de una misión militar en Ormuz.

La tensión en la zona volvió a crecer después de que autoridades iraníes aseguraran que impidieron la entrada de destructores de Estados Unidos e Israel en el estrecho de Ormuz tras emitir una "advertencia firme y rápida". Ese episodio se produjo luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara una operación para liberar embarcaciones atrapadas en la región por el bloqueo iraní.

Según lo anunciado por Trump, la operación Proyecto Libertad prevé movilizar más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares. El estrecho de Ormuz es clave para el comercio internacional, ya que por allí circula cerca de una cuarta parte del petróleo global. Irán restringió el tránsito desde los primeros días de la guerra con Estados Unidos e Israel, iniciada el 28 de febrero, mientras que Washington respondió el 13 de abril con un bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes en la zona.