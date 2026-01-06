Desalojaron 45 casas que habían sido usurpadas en un barrio en construcción de Maipú

La usurpación de un barrio en construcción sobre calle Espejo, junto a las canchas de FADEP, volvió a exponer un conflicto que lleva años sin resolverse en Maipú . Se trata de 45 viviendas impulsadas por la cooperativa de empleados municipales de Maipú , los cuales esperan desde hace tiempo poder acceder a su casa.

Las obras comenzaron hace unos cuatro años, pero están frenadas desde hace tres. Mientras tanto, las familias siguen aguardando una definición y aseguran que su situación se volvió insostenible. “Nuestros hijos ya crecieron y seguimos esperando”, repitieron varios vecinos que hablaron con MDZ en el lugar.

El reclamo también apunta a la falta de respuestas políticas. Los adjudicatarios aseguran que intentaron reunirse en reiteradas oportunidades con el intendente Matías Stevanato, pero que nunca obtuvieron una respuesta directa. Desde el área de Vivienda del municipio, según relatan, el único mensaje que reciben es que tengan paciencia.

Este lunes por la tarde-noche, un grupo de familias ingresó a las 45 viviendas y este martes por la mañana se montó un importante operativo que terminó con el desalojo de los ocupantes ante la atenta mirada de los propietarios de las viviendas.

Las viviendas fueron ocupadas el lunes y desalojadas este martes. Los propietarios piden que se destrabe una obra que está paralizada desde hace tres años.

A las 9 de la mañana, personal del municipio y efectivos de Infantería llegaron al barrio para retirar a quienes estaban ocupando las casas. Según los vecinos, durante las ocupaciones se produjeron daños en las viviendas, como roturas de cañerías y fuego encendido en el interior de algunas unidades.

usurpacion casas calle espejo maipu (13) El operativo fue pacífico, pero el malestar sigue. Las familias reclaman que el municipio se haga cargo y finalice las casas que esperan desde hace años. Alf Ponce Mercado / MDZ

Los adjudicatarios remarcan que entienden el contexto social y la necesidad habitacional, junto con el contexto económico y la difícil situación que atraviesa la construcción en el país. Pero sostienen que esas casas tienen dueño. Muchos de ellos hoy viven “de prestado” en casas de familiares o conocidos y reclaman que alguien se haga cargo y termine las obras.

Desalojo sin incidentes

Pese al despliegue policial, con seis móviles, tres furgones de Infantería y unos 70 efectivos, el desalojo se realizó de manera pacífica. No se registraron enfrentamientos ni personas detenidas, y las familias se retiraron sin que hubiera mayores incidentes.

usurpacion casas calle espejo maipu (15) Los propietarios de las casas aguardan por la desocupación de las viviendas y por respuestas de las autoridades. Alf Ponce Mercado / MDZ

La ocupación se había dado frente al asentamiento Cuadro Estación, una zona que suele aparecer en los relatos de los vecinos cuando hablan del conflicto. Aun así, durante el operativo predominó el diálogo y no fue necesario avanzar con el uso de la fuerza.

Ahora, el foco vuelve a ponerse en el futuro de las viviendas. Los propietarios piden una solución concreta y plazos claros para terminar las casas que esperan desde hace años, en un conflicto que combina déficit habitacional, obras inconclusas y un reclamo que ya no admite más postergaciones.