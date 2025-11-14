El peculiar obsequio que sorprendió a Lionel Messi antes del amistoso entre Argentina y Angola

El capitán Lionel Messi recibió un reconocimiento especial en la previa del amistoso que se disputó en Luanda por el aniversario del país africano.

El amistoso entre la Selección argentina y Angola se disputó en un marco completamente festivo: el país africano celebró sus 50 años de independencia y la Scaloneta fue la invitada estelar. Con entradas a un dólar y un estadio repleto, la presencia de Lionel Messi generó una verdadera revolución.

En la previa del encuentro, el presidente angoleño João Lourenço, acompañado por su esposa, protagonizó un momento especial al entregar un trofeo con el número 50 al capitán argentino y a Fredy, el referente del seleccionado local. Un gesto simbólico que marcó el inicio de la ceremonia oficial por el aniversario.

Messi agradeció el reconocimiento y, en reciprocidad, obsequió al mandatario una camiseta argentina número 10 firmada especialmente para la ocasión. Lourenço, por su parte, le entregó una casaca de Angola rubricada por los jugadores del seleccionado africano, en un intercambio cargado de respeto y admiración mutua.

El trofeo se convirtió en el centro de la ceremonia y dejó una de las postales más llamativas de la gira africana. La devoción del público angoleño por Messi quedó a la vista en cada tribuna, donde miles de fanáticos celebraron la presencia del campeón del mundo.