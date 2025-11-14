Con respecto al equipo que ganó el Superclásico, Claudio Úbeda, entrenador de Boca, haría dos cambios pensando en la siguiente instancia del torneo.

Los dos cambios que haría Claudio Úbeda para el partido ante Tigre pensando en los playoffs del Clausura.

El director técnico de Boca, Claudio Úbeda, comenzó a definir durante el entrenamiento del pasado jueves el once titular que enfrentará a Tigre en la última fecha del torneo Clausura, el próximo domingo desde las 20:15 en La Bombonera.

Con dos modificaciones respecto a la formación inicial que consiguió el triunfo por 2-0 ante River en el Superclásico, el director técnico del Xeneize buscará cerrar la fase regular del campeonato local por todo lo alto y llegar con confianza a los Playoffs.

Las dos variantes que hará Claudio Úbeda en el once de Boca De esta manera, Úbeda abandonaría el doble 9 y sumaría un futbolista más a la mitad de la cancha. Ander Herrera reemplazaría a Milton Giménez, mientras que Nicolás Figal haría lo propio en lugar de Lautaro Di Lollo.

Ander Herrera vivió una jornada única en la Bombonera tras el triunfo en el Superclásico y guardó el recuerdo en sus redes sociales. Ander Herrera sería titular en Boca tras 5 meses. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ Si bien la victoria ante el Millonario le aseguró a Boca disputar la próxima Copa Libertadores, una derrota ante el Matador podría bajarlo de la cima de la Zona A, siempre y cuando Unión de Santa Fe se imponga en condición de visitante frente a Belgrano (lunes 17 de noviembre a partir de las 17:00). Es por eso que el entrenador xeneize realizó menos variantes de las que se esperaban.

Lo que necesita Boca para quedar primero en la zona A Con el primer puesto de su grupo, el cuadro de la Ribera se asegurará definir de local todos los encuentros hasta la final por lo que sumar de a tres ante los de Victoria sería de vital importancia, aunque con un empate bastaría, ya que el Tatengue tendría que ganar por una diferencia de 7 goles.