Alejandro Domínguez reveló los motivos para eliminar el formato ida y vuelta en la final de la Libertadores: "Nos pareció que..."

Alejandro Domínguez explicó los motivos por los cuales la Conmebol decidió que las finales de Libertadores y Sudamericana se jueguen a partido único.

Alejandro Domínguez reveló los motivos para eliminar el formato ida y vuelta en la final de la Libertadores. Foto: AFP

Luego de la histórica final que River le ganó a Boca en el Santiago Bernabéu de Madrid, la Conmebol tomó una tajante decisión en los formatos de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana: las finales dejaron de jugarse en partidos de ida y vuelta, y pasaron a ser a encuentro único con sede neutral.

Esta decisión no cayó para nadie bien en los fanáticos de este deporte y algunos se pronunciaron en contra de esta decisión. Sin embargo, Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, dio el motivo por el cual seguirá rigiendo esta medida para ambos torneos en un video que publicó la cuenta oficial del ente madre del fútbol sudamericano en TikTok.

Alejandro Domínguez explicó porque las finales de Libertadores y Sudamericana seguirán siendo a partido único “Debo admitir que las finales de ida y vuelta marcaron la historia de ambos campeonatos. Lo que sí vimos y hemos estudiado es que, en los últimos 10 años en que se había jugado de esa manera, en 7 oportunidades fue campeón el equipo que hizo de local en el segundo partido“, comenzó.

Embed - Respuesta a @lucas.xd814 Gracias por tu comentario, Lucas @presidenteconmebol Respuesta a @lucas.xd814 Gracias por tu comentario, Lucas sonido original - Alejandro Domínguez “Nos pareció que era más justo que todo se definiera en un solo partido. Son 90 minutos; si no se logra definir en 90 minutos, se adicionan 30 minutos y, si aun así no se define, se va a penales. Pero en un partido único es todo o nada: no hay segundas oportunidades”, añadió