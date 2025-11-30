Tras diez años en River, el representante de Milton Casco reveló que podría continuar su carrera en el exterior

Milton Casco recibió la confirmación de que no seguirá vinculado al club, mientras comienzan a surgir alternativas internacionales para su futuro inmediato.

La salida de Milton Casco de River Plate dejó de ser una posibilidad para convertirse en un hecho. Luego de diez años con la camiseta del club, el defensor entrerriano recibió la confirmación de que no continuará en Núñez a partir de 2026.

La noticia se terminó de definir el jueves, cuando el jugador mantuvo una conversación personal con Marcelo Gallardo tras el breve receso que el plantel tuvo después de la derrota por 3 a 2 frente a Racing, resultado que marcó la eliminación en los octavos de final del Torneo Clausura.

Durante ese encuentro en Ezeiza, el entrenador comunicó su situación a varios futbolistas cuyos contratos vencen en diciembre. Aunque ya se intuía el desenlace, se oficializó la salida de cinco nombres de peso en la institución: Enzo Pérez, Pity Martínez, Nacho Fernández, Milton Casco y Miguel Ángel Borja. A ellos se sumó Federico Gattoni, quien apenas disputó un partido en lo que va del año.

Las despedidas generaron fuerte repercusión en redes. River publicó mensajes individualizados para cada jugador, y los hinchas respondieron con muestras de afecto. Casco, en particular, fue uno de los más reconocidos por su extensa trayectoria en el club.

Qué se sabe sobre el futuro de Milton Casco El representante del lateral, Eduardo Palomar, aportó detalles sobre lo que viene. En diálogo con La Red, afirmó: “No hay nada del ámbito local a día de hoy, sí del orden internacional: Paraguay y Estados Unidos. Queda pendiente para hablarlo con él”. Además, remarcó que “en los 10 años que estuvo en River, a mí nunca me llamaron desde Newell’s, ninguna Comisión Directiva, para preguntarme absolutamente nada. Eso habla también de un respeto del club al saber que estaba con contrato vigente”.