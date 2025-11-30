Ayrton Costa reveló qué le dijo Riquelme tras la victoria de Boca ante Argentinos: "Estoy muy contento"

Ayrton Costa, autor del gol de Boca, habló del pase a semifinales, contó qué le dijo Román por teléfono y analizó el dominio del equipo ante Argentinos.

Ayrton Costa convirtió el único tanto de la vitoria de Boca y sale a gritarlo con su compañero de zaga, Lautaro Di Lollo.

Ayrton Costa fue la cara de la clasificación de Boca a semifinales del Torneo Clausura. Su gol valió el 1-0 contra Argentinos y el pase a semifinales. El tanto fue puro coraje y volvió a darle una ventaja clave al equipo de Claudio Úbeda, como ya había hecho contra Newell’s y Tigre en este certamen.

El zaguero, autor del tanto decisivo, se fue de la Bombonera con otra alegría: recibió un llamado del presidente xeneize apenas terminó el partido. Juan Román Riquelme le hizo sonar el teléfono para felicitarlo. “Me felicitó el 10, sí Román. Estoy muy contento”, contó el defensor, todavía con la sonrisa pegada al rostro después de otro grito decisivo en una Bombonera a punto de explotar. Esa continuidad goleadora lo llevó a convertirse en una de las figuras de este ciclo.

En Boca no es la primera vez que el presidente se toma un minuto para contactar a un jugador apenas finaliza el encuentro. A finales de agosto, Edinson Cavani atendió su teléfono desde la cancha después del 2-0 ante Banfield, en otra charla directa con el máximo dirigente del club.

Más allá del guiño dirigencial, Costa valoró el nivel del equipo en un cruce siempre incómodo: “El primer tiempo merecimos hacer tres goles, le taparon uno a Milton (Giménez) y otra más. Ellos por momentos tenían la pelota, pero fuimos superiores en todo momento”. Aun con el final apretado, el defensor se quedó con la sensación de control.