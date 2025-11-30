La bronca del DT de Argentinos Juniors luego de la derrota en la Bombonera: "Boca no jugó mejor que nosotros"

Nicolás Diez se lamentó por como se dieron las cosas ante Boca, con un Argentinos Juniors que jugó un gran partido, pero no le alcanzó.

Argentinos Juniors jugó un muy buen partido este domingo en la Bombonera. Sin embargo, no pudo imponerse ante un Boca Juniors entonado y quedó eliminado en cuartos de final al perder 1-0 por el gol de Ayrton Costa al minuto 5, en un encuentro en el que Agustín Marchesín fue la gran figura de la noche.

De este modo, el Bicho de La Paternal se despide de un 2025 bastante destacado, en el que fue protagonista de todos los certámenes locales e incluso quedó a las puertas de sumar un título, siendo subcampeón de la Copa Argentina. Nicolás Diez, el estratega del equipo, que tuvo a lo largo del cotejo algunos chispazos con el banco xeneize, expresó su bronca e impotencia en conferencia de prensa.

La bronca de Nicolás Diez tras perder ante Boca La bronca de Nicolás Diez tras perder ante Boca "Sabíamos que ellos tenían la pelota parada y perdimos la marca en el gol. Tiraron a un sector donde no tiran casi nunca. Y después a nosotros nos faltó el gol nada más. En la cancha de Boca tenés que tratar de convertir rápido, aprovechar las chances que tengas, para que ellos salgan", se lamentó el entrenador de 48 años en primer término.

"Boca metió el gol, después tuvo una que dio en el palo de contragolpe y después no tuvieron ninguna chance más. No tuvo la pelota, no jugó; nosotros intentamos por todos lados, por fuera, por dentro... No tengo nada que reprochar al equipo", insistió en su análisis, remarcando las incidencia de uno y otro.