La filosa frase de Nicolás Diez contra el banco de Boca en el entretiempo: "¿De qué te quejás...?"

El DT de Argentinos Juniors se cruzó con el cuerpo técnico de Boca en un momento tenso del Clausura y dejó una frase que levantó temperatura.

El final del primer tiempo venía cargado de tensión y discusiones aisladas, pero nadie esperaba el estallido que llegó en el camino a los vestuarios. Nicolás Diez, DT de Argentinos, no se guardó nada y explotó contra el banco de Boca en un cruce que dejó miradas, gestos y una frase que rápidamente se volvió protagonista del Torneo Clausura.

El DT de Argentinos no dejó pasar las quejas que venían desde el sector xeneize y soltó una frase que se volvió el centro de la polémica: “¿De qué te quejás? Si les está cobrando todo a ustedes…”.

El estallido de Nicolás Diez ante el banco de Boca camino a los vestuarios El cruce se dio justo en el camino hacia los vestuarios, cuando los reclamos por un par de jugadas divididas empezaron a subir de tono. La respuesta del técnico del Bicho generó un ida y vuelta inmediato, con integrantes de ambos cuerpos técnicos discutiendo mientras los asistentes arbitrales intentaban enfriar la situación.

La tensión se mantuvo durante varios segundos y recién aflojó cuando los protagonistas entraron al túnel. Desde la transmisión se vieron las imágenes del momento exacto en el que Diez mira hacia el banco local y lanza la frase que encendió La Bombonera.