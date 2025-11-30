La filosa frase de Nicolás Diez contra el banco de Boca en el entretiempo: "¿De qué te quejás...?"
El DT de Argentinos Juniors se cruzó con el cuerpo técnico de Boca en un momento tenso del Clausura y dejó una frase que levantó temperatura.
El final del primer tiempo venía cargado de tensión y discusiones aisladas, pero nadie esperaba el estallido que llegó en el camino a los vestuarios. Nicolás Diez, DT de Argentinos, no se guardó nada y explotó contra el banco de Boca en un cruce que dejó miradas, gestos y una frase que rápidamente se volvió protagonista del Torneo Clausura.
El DT de Argentinos no dejó pasar las quejas que venían desde el sector xeneize y soltó una frase que se volvió el centro de la polémica: “¿De qué te quejás? Si les está cobrando todo a ustedes…”.
Te Podría Interesar
El estallido de Nicolás Diez ante el banco de Boca camino a los vestuarios
El cruce se dio justo en el camino hacia los vestuarios, cuando los reclamos por un par de jugadas divididas empezaron a subir de tono. La respuesta del técnico del Bicho generó un ida y vuelta inmediato, con integrantes de ambos cuerpos técnicos discutiendo mientras los asistentes arbitrales intentaban enfriar la situación.
La tensión se mantuvo durante varios segundos y recién aflojó cuando los protagonistas entraron al túnel. Desde la transmisión se vieron las imágenes del momento exacto en el que Diez mira hacia el banco local y lanza la frase que encendió La Bombonera.
Lo que era un cierre de tiempo caliente se transformó en uno de los momentos más fuertes de la fecha, en un Clausura que viene dejando escenas de alto voltaje.