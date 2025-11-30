Por qué el título de Flamengo en la Libertadores benefició a Boca y River rumbo al Mundial de Clubes 2029

Flamengo aseguró su lugar en el Mundial de Clubes 2029 y abrió una ventana para los equipos argentinos en el ranking Conmebol.

Flamengo clasificó al Mundial de Clubes 2029 y liberó un cupo para Boca y River.

El título de Flamengo en la Copa Libertadores 2025 movió por completo el tablero continental. El equipo de Filipe Luis derrotó 1 a 0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima y se convirtió en tetracampeón sudamericano, alcanzando un logro único para el fútbol brasileño.

Ese triunfo, además de la gloria, le dio al Mengão un premio mayor: la clasificación directa al Mundial de Clubes 2029. Y, por rebote, también liberó un cupo en el ranking Conmebol rumbo al certamen global, algo que puede beneficiar a Boca, River y al resto de los argentinos que figuran en la tabla.

Cuántas plazas tiene Sudamérica para el Mundial de Clubes 2029 Paredes y Galoppo Boca y River intentarán meterse en el próximo Mundial de Clubes 2029. Fotobaires Sudamérica dispone de seis plazas para el Mundial. Cuatro corresponden a los campeones de Libertadores entre 2025 y 2028, mientras que las dos restantes se definen por el desempeño acumulado en esas ediciones. Con Flamengo y Palmeiras al frente del ranking y ya clasificados, se genera un corrimiento que deja abierta una ventana para los equipos argentinos.

Hoy, el mejor argentino ubicado es Racing, seguido por Estudiantes y Vélez. Luego aparece River con 23 puntos y recién después Boca, que solo suma 3 unidades por no haber participado de la Libertadores 2025. Aun así, el Xeneize tendrá la chance de sumar fuerte en 2026, algo que sus competidores locales no podrán hacer porque no clasificaron a la próxima copa.

Los equipos que ya clasificaron al Mundial de Clubes 2029 Danilo da Silva de Flamengo celebra su gol este sábado, en la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo en el estadio Monumental U, en Lima Danilo da Silva ya metió el cabezazo perfecto para el 1-0 que celebró todo Flamengo en la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. EFE Cruz Azul (Concacaf): Campeón de la Concachampions 2024/25

Pyramids (AFC): Campeón de la Liga de Campeones de África 2025

PSG (UEFA): Campeón Champions League 2024/25

Al-Ahli (CAF): Campeón de la Champions de Asia 2024/25

(CAF): Campeón de la Champions de Asia 2024/25 Flamengo (Conmebol): Campeón Copa Libertadores 2025 Así está el ranking para el Mundial de Clubes 2029 El ranking otorga 3 puntos por participar, 3 por cada triunfo, 1 por empate y 3 por pasar de ronda. Cada detalle contará para los equipos argentinos que sueñan con meterse en el Mundial de Clubes 2029.