El palazo de un jugador de Argentinos a Marchesín en medio de la bronca por la eliminación ante Boca

Sebastián Prieto, defensor de Argentinos, apuntó contra Agustín Marchesín tras el 0-1 en la Bombonera que dejó afuera a los de La Paternal. Qué dijo y el motivo.

El partido entre Boca y Argentinos Juniors en la Bombonera por los cuartos de final del Torneo Clausura estuvo más caldeado de lo que realmente se esperaba. Tras la eliminación, el Bicho, que lo buscó hasta el final y no pudo quebrar el 0-1, se retiró con un cúmulo de bronca y decepción que generó que un par de futbolistas del plantel elevaran una queja formal contra el Xeneize.

Uno de ellos fue Sebastián Prieto, el lateral izquierdo del equipo de Nicolás Diez que apuntó todos los cañones a Agustín Marchesín por un simple motivo: la demora del arquero para separarse de la pelota. "Desde el primer tiempo, Marchesin estuvo haciendo tiempo, no quería sacar", lanzó el ex Tigre en charla con TyC Sports.

La bronca de Sebastián Prieto con Agustín Marchesín tras el Boca-Argentinos Al mismo tiempo, el defensor 32 años expresó que eso no es excusa a la hora de analizar la dura eliminación de Argentinos en el campeonato. "No nos podemos quejar, tuvimos las situaciones y no pudimos concretar. Cuando no concretás y perdés por detalles, te da bronca", sentenció.

La queja de Sebastian Prieto contra Marchesin tras la eliminacion de Argentinos ante Boca. La queja de Sebastian Prieto contra Marchesin tras la eliminacion de Argentinos ante Boca. Video: TyC Sports Más allá de la derrota en cuartos, el Bicho se aseguró la clasificación al Repechaje de la Copa Libertadores tras haber terminado 3° en la tabla anual, aunque irá directamente a la fase de grupos si Boca se consagra campeón del Clausura. En base a eso, Prieto afirmó: "Creo que tuvimos un buen año. El balance del año es muy bueno, no pudimos coronar por detalles, pero el grupo dio pelea, pusimos por delante la institución y creo que dejamos a Argentinos bien parado".

Erik Godoy también apuntó contra el Xeneize por la pérdida de tiempo A su vez, Erik Godoy fue otro de los jugadores del club de La Paternal que se quejó por la supuesta pérdida de tiempo del Xeneize. "Boca está en un momento muy bueno, tiene mucha contundencia, nos patearon dos veces al arco y nos hicieron un gol. Para el espectador fue un partidazo. Nosotros nos sentimos cómodos y hace rato no veo a Boca hacer tiempo; Marchesin se tiraba al piso, nadie lo tocaba, despues dieron seis minutos, para mi era un poco más. Nosotros seguimos por el mismo camino y sabemos que nos respetan", remarcó en diálogo con ESPN.