En vivo: Platense empata 0-0 con Coquimbo Unido en un duelo por la clasificación a cuartos de la Libertadores

Platense empata 0-0 con Coquimbo Unido de Chile, en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores , el torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el peruano Roberto Pérez, mientras que en el VAR estará su compatriota Michael Espinoza.