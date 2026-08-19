En vivo: Platense empata 0-0 con Coquimbo Unido en un duelo por la clasificación a cuartos de la Libertadores
Platense, dirigido por Martín Palermo, igualó 1-1 en el duelo de ida disputado en Vicente López. Para avanzar, necesita ganar. Fluminense espera en cuartos.
Platense empata 0-0 con Coquimbo Unido de Chile, en busca de un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América.
El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el peruano Roberto Pérez, mientras que en el VAR estará su compatriota Michael Espinoza.
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