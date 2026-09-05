La tremenda bronca de Toto Wolff cuando Gasly le sacó la pole a Russell en Monza

Toto Wolff no pudo ocultar su frustración después de que el piloto de Alpine le arrebatara el primer puesto a Russell por apenas 60 milésimas en Monza.

La pole position parecía estar en manos de George Russell, pero Pierre Gasly apareció en el último intento de la Q3 y cambió todo. El francés de Alpine marcó 1:21.786 y desplazó al piloto de Mercedes del primer lugar por apenas 0.060 segundos. En el box de la escudería alemana, la cámara captó la reacción de Toto Wolff, cuya cara reflejó toda la bronca por una pole que se le escapó en el último suspiro.

La propia Mercedes compartió las imágenes del momento y dejó ver al austríaco completamente frustrado frente a la pantalla. Cuando le preguntaron si estaba bien y qué había ocurrido, Wolff fue contundente: "Está bien. Solo me importaba mucho que George estuviera en la pole. Era el coche más rápido ahí fuera". Para el jefe del equipo, Russell tenía todo para terminar el sábado en lo más alto.

Video: el enojo de Toto Wolff luego de que Gasly le quitara la pole a Russell X @MercedesAMGF1 Wolff, además, apuntó contra lo sucedido en la última vuelta de Russell y reconoció que el desenlace fue especialmente doloroso: "Y luego nos vimos comprometidos en la última vuelta, así que... sí, eso fue molesto", explicó. La diferencia con Gasly fue mínima y Mercedes terminó pagando caro no poder aprovechar el rendimiento que había mostrado durante la clasificación.

Pese a la frustración, el jefe de Mercedes también reconoció el enorme trabajo realizado por Alpine: "Me alegro por Alpine. Tuvimos una pequeña parte en ello como equipo cliente de Mercedes y que ellos estén en la pole es algo diferente, y han hecho un buen trabajo", admitió. Sin embargo, su reacción dejó en claro que en el box alemán quedó la sensación de haber dejado escapar una oportunidad única.