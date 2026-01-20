Godoy Cruz lanza talleres de oficios con amplia salida laboral: son gratuitos
Desde febrero, vecinos de Godoy Cruz podrán acceder a talleres gratuitos y presenciales en oficios, tecnología, diseño y especializaciones.
La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó las preinscripciones para los Talleres de Oficio de Verano 2026, una propuesta gratuita y presencial destinada a personas mayores de 18 años con domicilio en el departamento. Las capacitaciones comenzarán en la primera semana de febrero y se desarrollarán en dos sedes estratégicas: la Escuela de Oficios y el Centro de Formación Profesional Sarmiento.
La iniciativa busca seguir fortaleciendo la formación laboral accesible y de calidad, con una amplia oferta en oficios, tecnología, diseño y especializaciones, pensadas para responder a las demandas actuales del mercado de trabajo. Los cupos son limitados, por lo que quienes deseen participar deberán realizar la preinscripción correspondiente.
En esta edición, las propuestas están orientadas a brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad, fomentar el emprendedurismo y potenciar el desarrollo personal, combinando saberes técnicos, creatividad y nuevas tecnologías en espacios de formación inclusivos.
Dónde se dictan los talleres
Las capacitaciones se desarrollarán en dos sedes municipales. Por un lado, el Centro de Formación Profesional Sarmiento, ubicado en Avenida Urbana del Oeste Marciano Cantero (ex Perón) y Cutral-Có, barrio Sarmiento. Por otro, la Escuela de Oficios, situada en Colón 770.
En ambos espacios se ofrecerán trayectos educativos diseñados para generar impacto local, con propuestas vinculadas a la construcción, la economía circular, la informática, la programación, el diseño y los oficios artesanales.
Centro de Formación Profesional Sarmiento: oficios, tecnología y creatividad
En esta sede, se dictarán talleres vinculados a la construcción, la informática, la programación, la economía circular y los oficios artesanales. Las personas interesadas deberán realizar la preinscripción correspondiente.
Entre las propuestas se destacan:
-
Taller de construcción en seco: desmontaje y armado de tabiques de durlock
Se dictará los lunes y miércoles, de 9 a 13, durante un mes, con un cursado intensivo de 8 clases. Está dirigido al público en general y permitirá aprender las bases del sistema Drywall, el uso de herramientas y el armado de tabiquería de Durlock.
-
Taller de tapicería: fabricación de puff con neumáticos para jardín interior o exterior
Comienza el martes 3 y tendrá una duración de 7 clases, con cursado martes y miércoles de 9 a 13. Está orientado a quienes quieran reutilizar ruedas y transformarlas en puff decorativos y funcionales.
Informática: Especialización en IA aplicada a planillas de cálculo
Inicia el martes 3 de febrero y finaliza el miércoles 25, con cursado martes y miércoles de 9 a 12, durante 7 clases. Requiere tener aprobado nivel 1 y 2 de ofimática. Se abordarán fundamentos de IA en Excel, mejoras en la experiencia del usuario con asistencia inteligente y consideraciones éticas y de seguridad.
Reparación de PC: Gestión de almacenamiento y seguridad digital
Comienza el viernes 6 y finaliza el 27 de febrero, con cursado los jueves de 9 a 13, en 4 clases. Los asistentes aprenderán a gestionar celulares y computadoras, recuperación de contraseñas, fotos, cuentas de Gmail, uso de Drive y buenas prácticas digitales.
Más opciones para aprender
-
Programación Web – GitHub (repositorio de proyecto)
Se dicta los jueves de 9 a 13, desde el 5 al 26 de febrero, en 4 encuentros. Está pensado para quienes comienzan desde cero en GitHub y buscan aprender a organizar, guardar y compartir proyectos, trabajar en equipo y dar sus primeros pasos en programación.
Decoración de eventos – Centros de mesa
Inicia el jueves 5 y finaliza el 26, con cursado los jueves de 9 a 13, durante 4 clases. Está orientado a personas interesadas en ambientación y diseño de detalles para eventos, con la elaboración de estructuras alzadas para centros de mesa.
Taller intensivo de calzado artesanal “Pantuflas personalizadas”
Tiene una duración de un mes y consta de 8 clases intensivas de cuatro horas.
-
Grupo 1: martes y jueves de 9 a 13, desde el martes 3.
Grupo 2: miércoles y viernes de 9 a 13, desde el miércoles 4.
Se aprenderán técnicas de confección artesanal de pantuflas: diseño, modelaje técnico, costura y armado sobre horma. Requiere manejo básico de máquina de coser, asistencia obligatoria al 100 %, calzado cerrado y materiales personales.
-
Propuestas de la Escuela de Oficios
La Escuela de Oficios ofrece una grilla orientada a la especialización técnica y creativa. Las personas interesadas deberán realizar la preinscripción correspondiente.
-
AutoCAD para metalurgia
Inicia el 3 de febrero de 2026, con cursado martes y jueves de 9 a 13, durante 6 clases. Está destinado a quienes deseen adquirir conocimientos básicos de AutoCAD aplicados a la metalurgia, con contenidos de dibujo técnico, cotas, cortes y diseño en 2D y 3D. Requiere pendrive de 16 GB, calzado cerrado y asistencia obligatoria.
Inteligencia Artificial en Excel y Google Sheet
Comienza el 2 de febrero, con cursado lunes y viernes de 9 a 13, durante un mes (8 clases). Está dirigido a quienes hayan aprobado cursos de Ofimática, Excel o Desarrollo Web. Se profundizarán fundamentos de IA, automatización inteligente de tareas, modelado predictivo y aspectos éticos y de seguridad.
Aprender para emprender
-
Técnicas de moldería experimental
Inicia el 2 de febrero y se cursa lunes, miércoles y viernes de 9 a 13, durante un mes (12 clases). Está destinado a quienes hayan aprobado el taller Clínica de Ropa en 2025 y deseen aprender elaboración de maniquí artesanal y moldería experimental. Requiere aprobación previa y asistencia obligatoria.
Camisería femenina
Comienza el 3 de febrero y se dicta martes y jueves de 9 a 13, durante un mes (8 clases). Está dirigido a quienes hayan aprobado los niveles 3 y 4 del Taller de Introducción al Diseño de Indumentaria. Incluye moldería, corte y confección de camisas, con asistencia obligatoria.
Soldadura para proyectos institucionales
Inicia el 4 de febrero y se cursa los miércoles de 9 a 13, durante 4 clases. Está orientado a alumnos que hayan aprobado Soldadura General y deseen colaborar en proyectos institucionales. Requiere aprobación previa, elementos de seguridad y asistencia obligatoria.
Requisitos, inscripción y consultas
Cada taller cuenta con requisitos específicos, que pueden incluir asistencia obligatoria, uso de calzado cerrado, conocimientos previos o materiales personales. Por eso, se recomienda leer atentamente la información antes de inscribirse.
Para consultas, las personas interesadas pueden comunicarse con el Centro de Formación Profesional Sarmiento al 261-3064945, de 8:30 a 13:30; con la Escuela de Oficios al 261-2074648; o con la Dirección de Educación y Capacitación Laboral al 4429331 o al 261-2074648, de lunes a viernes en el mismo horario.
Con esta iniciativa, Godoy Cruz reafirma su compromiso con la educación, el trabajo y la capacitación continua, generando oportunidades concretas para que la comunidad incorpore herramientas útiles y potencie su desarrollo personal y laboral.