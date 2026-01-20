Godoy Cruz lanza talleres de oficios con amplia salida laboral: son gratuitos

Desde febrero, vecinos de Godoy Cruz podrán acceder a talleres gratuitos y presenciales en oficios, tecnología, diseño y especializaciones.

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió las preinscripciones para sus Talleres de Oficio de Verano 2026.

La Municipalidad de Godoy Cruz lanzó las preinscripciones para los Talleres de Oficio de Verano 2026, una propuesta gratuita y presencial destinada a personas mayores de 18 años con domicilio en el departamento. Las capacitaciones comenzarán en la primera semana de febrero y se desarrollarán en dos sedes estratégicas: la Escuela de Oficios y el Centro de Formación Profesional Sarmiento.

La iniciativa busca seguir fortaleciendo la formación laboral accesible y de calidad, con una amplia oferta en oficios, tecnología, diseño y especializaciones, pensadas para responder a las demandas actuales del mercado de trabajo. Los cupos son limitados, por lo que quienes deseen participar deberán realizar la preinscripción correspondiente.

En esta edición, las propuestas están orientadas a brindar herramientas concretas para mejorar la empleabilidad, fomentar el emprendedurismo y potenciar el desarrollo personal, combinando saberes técnicos, creatividad y nuevas tecnologías en espacios de formación inclusivos.

Dónde se dictan los talleres Las capacitaciones se desarrollarán en dos sedes municipales. Por un lado, el Centro de Formación Profesional Sarmiento, ubicado en Avenida Urbana del Oeste Marciano Cantero (ex Perón) y Cutral-Có, barrio Sarmiento. Por otro, la Escuela de Oficios, situada en Colón 770.

En ambos espacios se ofrecerán trayectos educativos diseñados para generar impacto local, con propuestas vinculadas a la construcción, la economía circular, la informática, la programación, el diseño y los oficios artesanales.