Independiente Rivadavia presentó a un ex Godoy Cruz como su nuevo refuerzo

A un día de su debut oficial como campeón en la Copa Argentina, el equipo de Berti sumó una cara nueva en la defensa, con pasado en el Tomba.

Independiente Rivadavia estrenará su primera estrella en la camiseta este domingo desde las 19, cuando enfrente a Estudiantes de Caseros en lo que será su debut oficial en la temporada, y como campeón, defendiendo la corona que supo obtener en noviembre pasado. Sin embargo, esto no impide que siga sumando refuerzos.

En la jornada de este sábado presentó oficialmente la incorporación de Nahuel Arena, un defensor central argentino de 27 años que llega proveniente del Macará, de la primera división del fútbol ecuatoriano. Sin embargo, el dato llamativo de su carrera deportiva es su pasado en Godoy Cruz, donde jugó durante más de un año y medio.

La carrera de Nahuel Arena, refuerzo de Independiente Rivadavia Arena hizo inferiores en Vélez, donde nunca alcanzó a debutar. Godoy Cruz se interesó en él y en enero de 2019 logró cerrarlo como refuerzo. Compró el 50% de su pase aproximadamente en 750 mil pesos.

Debutó unos días más tarde ante Lanús y luego River y Boca en tres días. Se ganó la titularidad en el inicio de ese año pero luego la perdió. Jugó 15 partidos por la Superliga Argentina, otros 2 por la Copa de la Superliga y 2 más por Copa Libertados. La histórica -para el Tomba- serie de octavos de final de esa competencia ante Palmeiras.

Nahuel Arena 6336 En 2020 dejó de ser tenido en cuenta y en agosto de ese año se fue cedido a préstamo a Estudiantes de Caseros, donde se mantuvo hasta diciembre de 2021. Tuvo que volver al Tomba pero rápidamente Godoy Cruz lo cedió nuevamente, esta vez a Ferro, donde jugó durante tres años.