Boca mira a la Reserva: el delantero que subió Claudio Úbeda por las bajas de Cavani, Merentiel y Giménez

Las lesiones golpearon fuerte en Boca y forzaron una decisión inmediata. Con Miguel Merentiel , Edinson Cavani y Milton Giménez descartados, Claudio Úbeda sumó una nueva alternativa ofensiva al plantel profesional de cara al debut en el Torneo Apertura ante Deportivo Riestra.

El elegido fue Íker Zufiaurre, delantero de la Reserva que vuelve a meterse en la órbita del primer equipo. Zufiaurre tiene 20 años y es una de las cartas ofensivas que viene empujando desde el semillero xeneize. Aunque su posición natural es la de extremo, también puede desempeñarse como centrodelantero o segundo punta, una versatilidad que hoy resulta clave ante la escasez de opciones en ataque. Ya suma 3 partidos en Primera y en el último mercado de pases estuvo en la mira de un club europeo.

Nacido en Adelia María, una localidad del sur de Córdoba, llegó a Boca en 2017 como mediapunta. Con el paso del tiempo fue retrasando y redefiniendo su rol hasta asentarse como extremo. Además, proviene de una familia vinculada al fútbol: su tío Gustavo fue jugador de Municipal de Adelia María.

Iker Zufiaurre, el goleador de la Reserva de Boca que se sumó al plantel de Primera

Su recorrido en Reserva comenzó a fines de 2023, cuando Mariano Herrón le dio rodaje en el tramo final del año. Debutó el 3 de julio ante Unión y luego sumó otros dos encuentros, dejando buenas sensaciones y ganando continuidad.

A comienzos de 2024, Silvio Rudman lo convocó para disputar la Copa Libertadores Sub-20. Boca fue subcampeón del certamen y el cordobés tuvo una actuación destacada, con 2 goles en 5 partidos, compartiendo plantel con nombres que hoy ya están afianzados en Primera como Lautaro Di Lollo y Milton Delgado.

Giménez Cavani festejo.jpg Sin Cavani, Giménez ni Merentiel, el pibe Zufiaurre podría meterse en la convocatoria para el debut de Boca. captura de TV

Ya tuvo su estreno en la Primera de Boca Juniors

Su debut oficial en la máxima categoría llegó el 3 de abril de 2024, cuando Diego Martínez lo hizo ingresar ante Nacional Potosí por la Copa Sudamericana. También sumó minutos en la goleada 4-0 en La Bombonera frente al mismo rival y tuvo participación en la primera fecha de la Liga Profesional, ingresando sobre el final ante Atlético Tucumán.

Ese mismo año fue citado por Diego Placente a la Selección argentina Sub-20, con la que disputó el Torneo L’Alcudia y varios amistosos. En total acumuló 8 partidos y 1 gol con la Albiceleste juvenil.

Más allá de algunas convocatorias, ni Fernando Gago ni Miguel Ángel Russo lograron consolidarlo en Primera. Sin embargo, Zufiaurre siguió destacándose en Reserva y fue pieza clave en la campaña que llevó a Boca a la final de la Copa Proyección, con una actuación sobresaliente en la semifinal ante River.

Boca Trofeo de Campeones Con Zufiaurre como titular, la reserva de Boca se consagró campeón del Trofeo de Campeones al vencer a Vélez por 2-0. @BocajrsOficial

En julio pasado, el Zalaegerszegi de Hungría presentó una oferta para llevárselo a préstamo con una opción de compra de 1.250.000 dólares, pero la dirigencia xeneize la rechazó. Hoy, con las urgencias del ataque, Úbeda vuelve a apostar por él.