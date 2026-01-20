Primer accidente de la Fórmula 1 2026: debutó con un choque y debieron remolcar su auto

El joven talento británico de Racing Bulls tuvo un incidente durante una jornada de ensayos previos a la temporada de la Fórmula 1, en Imola.

La temporada 2026 de la Fórmula 1 todavía no comenzó oficialmente, pero ya dejó su primer episodio inesperado. Arvid Lindblad, una de las grandes promesas del automovilismo internacional, sufrió un despiste durante un shakedown de Racing Bulls en el circuito de Imola, donde el equipo evaluaba el rendimiento inicial de su nuevo auto.

La jornada formó parte del plan de rodaje previo a los tests oficiales de Barcelona, previstos del 26 al 30 de enero. En ese contexto, varias escuderías pusieron en pista sus monoplazas para detectar fallas técnicas o ajustes pendientes. En el caso de Racing Bulls, la sesión no transcurrió sin sobresaltos.

Al volante del VCARB03 estuvo Lindblad, el único rookie en la grilla de la Fórmula 1 en 2026, pero su estreno quedó marcado por un incidente que obligó a interrumpir el programa de trabajo.

Arvid Lindblad Arvid Lindblad, único rookie de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Instagram @arvid.lindblad Primer accidente de la Fórmula 1 2026 El periodista italiano de Motorsport.com Jacopo Rava señaló que Lindblad perdió el control del auto y terminó en la grava en la variante Villeneuve, aunque aclaró que no está claro si el origen fue un error del piloto o una falla mecánica.

Luego del despiste, el monoplaza debió ser remolcado hasta boxes, donde el equipo realizó inspecciones de rutina antes de permitir que el británico retomara la actividad y completara el plan previsto para la jornada.