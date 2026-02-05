Sufre Boca: cuántos partidos se perderá el Changuito Zeballos por su desgarro

Debido a la lesión muscular de grado 2-3 que sufrió este miércoles, Boca no podrá contar con Zeballos por unas cuantas semanas.

Las lesiones le están causando fuertes dolores de cabeza a Boca Juniors en este arranque de la temporada 2026. El equipo de Claudio Úbeda comenzó el Torneo Apertura sin ninguno de sus tres principales centrodelanteros (Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez), por lo que debió usar primero a Lucas Janson y luego al juvenil Iker Sufiaurre.

Y como si no fueran ya demasiadas las bajas en ofensiva, este miércoles se sumó a la lista el futbolista más desequilibrante del equipo: Exequiel Zeballos. El parte médico dio cuenta de que sufrió un desgarro grado 2-3 en el bíceps femoral izquierdo, lo que implicará que no podrá volver a las canchas en el corto plazo.

Exequiel Zeballos será baja por más de un mes Exequiel Changuito Zeballos Supeclásico 2025 La recuperación del Changuito Zeballos demandará entre 30 y 45 días. EFE Este tipo de dolencias requieren usualmente entre 30 y 45 días de recuperación. Suponiendo que el proceso se realizará de manera óptima y llevará el tiempo mínimo de un mes, se perdería no menos de 6 partidos: vs Vélez (el 8 de febrero, por la fecha 4 del Apertura), vs Platense (15/02 - fecha 5), vs Racing (20/02 - fecha 6), vs Gimnasia de Chivilcoy (24/02 por Copa Argentina), vs Gimnasia de Mendoza (28/02 - fecha 7) y vs Lanús (04/03 - fecha 8).

Esta media docena de encuentros sería la cuota mínima en la que Úbeda no podrá contar con el Changuito. Dependiendo de su evolución, podría ausentarse incluso de 3 más: vs Central Córdoba (el 8 de marzo por la fecha 9), vs San Lorenzo (11/03 - fecha 10) y vs Unión de Santa Fe (15/03 - fecha 11).