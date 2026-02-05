Presenta:

Deportes

|

Boca Juniors

Sufre Boca: cuántos partidos se perderá el Changuito Zeballos por su desgarro

Debido a la lesión muscular de grado 2-3 que sufrió este miércoles, Boca no podrá contar con Zeballos por unas cuantas semanas.

Alejandro Doldán Sánchez

Alejandro Doldán Sánchez

El Changuito Zeballos será baja en Boca por al menos un mes.

El Changuito Zeballos será baja en Boca por al menos un mes.

@BocaJrsOficial

Las lesiones le están causando fuertes dolores de cabeza a Boca Juniors en este arranque de la temporada 2026. El equipo de Claudio Úbeda comenzó el Torneo Apertura sin ninguno de sus tres principales centrodelanteros (Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez), por lo que debió usar primero a Lucas Janson y luego al juvenil Iker Sufiaurre.

Y como si no fueran ya demasiadas las bajas en ofensiva, este miércoles se sumó a la lista el futbolista más desequilibrante del equipo: Exequiel Zeballos. El parte médico dio cuenta de que sufrió un desgarro grado 2-3 en el bíceps femoral izquierdo, lo que implicará que no podrá volver a las canchas en el corto plazo.

Te Podría Interesar

Exequiel Zeballos será baja por más de un mes

Exequiel Changuito Zeballos Supeclásico 2025
La recuperaci&oacute;n del Changuito Zeballos demandar&aacute; entre 30 y 45 d&iacute;as.

La recuperación del Changuito Zeballos demandará entre 30 y 45 días.

Este tipo de dolencias requieren usualmente entre 30 y 45 días de recuperación. Suponiendo que el proceso se realizará de manera óptima y llevará el tiempo mínimo de un mes, se perdería no menos de 6 partidos: vs Vélez (el 8 de febrero, por la fecha 4 del Apertura), vs Platense (15/02 - fecha 5), vs Racing (20/02 - fecha 6), vs Gimnasia de Chivilcoy (24/02 por Copa Argentina), vs Gimnasia de Mendoza (28/02 - fecha 7) y vs Lanús (04/03 - fecha 8).

Esta media docena de encuentros sería la cuota mínima en la que Úbeda no podrá contar con el Changuito. Dependiendo de su evolución, podría ausentarse incluso de 3 más: vs Central Córdoba (el 8 de marzo por la fecha 9), vs San Lorenzo (11/03 - fecha 10) y vs Unión de Santa Fe (15/03 - fecha 11).

Pero no todas son malas noticias. A pesar de las bajas de Zeballos y Ander Herrera (quien también sufrió un microdesgarro el miércoles), esta última semana estuvieron entrenando a la par del resto del plantel Edinson Cavani y Miguel Merentiel. En el caso de la Bestia, hay optimismo de que pueda volver a ser titular el domingo ante Vélez en el Amalfitani.

Archivado en

Notas Relacionadas