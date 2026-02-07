La fuerte decisión de Claudio Úbeda con la lista de concentrados de Boca para visitar a Vélez
De cara al choque de este domingo frente al Fortín en Liniers, Claudio Úbeda tomó una tajante decisión en la lista de convocados.
Claudio Úbeda comienza a definir el equipo que parara este domingo a las 22:15 cuando Boca visite a Vélez en el José Amalfitani. El primer problema que debe resolver el DT es quién reemplazará a los lesionados (Chango Zeballos y Ander Herrera).
Luego, el siguiente tema será ver qué futbolistas integrarán la nómina de convocados y entre los posibles regresos aparecía el nombre de Edinson Cavani. El Matador se entrenó a la par de sus compañeros durante toda la semana y todo indicaba que podría ir al banco de los suplentes ante el Fortín.
Te Podría Interesar
Úbeda decidió no convocar a Cavani para el partido ante Vélez
Sin embargo, Claudio Úbeda tomó una tajante decisión con el charrúa: no será convocado y se perderá el partido del domingo. A pesar de que se mostró sin molestias físicas durante toda la semana, el Sifón y todo su cuerpo técnico comprenden que no está al 100% para ser parte de los convocados.
Por su parte, desde el entorno del exfutbolista del PSG y Manchester United dicen que el uruguayo ya está listo para sumar minutos. De hecho la semana pasada, cuando quedó afuera de la lista ante Newell’s, publicó una historia en la que mostró una foto suya entrenándose y la frase “qué ganas de estar”.
Cavani podría volver a la lista de los convocados ante Platense
Ante ello, todo indica que Edinson Cavani volverá a ser convocado para el partido del próximo domingo 15 de febrero cuando Boca reciba a Platense en la Bombonera por la fecha 5 del Torneo Apertura.