La fuerte decisión de Claudio Úbeda con la lista de concentrados de Boca para visitar a Vélez

De cara al choque de este domingo frente al Fortín en Liniers, Claudio Úbeda tomó una tajante decisión en la lista de convocados.

Claudio Úbeda comienza a definir el equipo que parara este domingo a las 22:15 cuando Boca visite a Vélez en el José Amalfitani. El primer problema que debe resolver el DT es quién reemplazará a los lesionados (Chango Zeballos y Ander Herrera).

Luego, el siguiente tema será ver qué futbolistas integrarán la nómina de convocados y entre los posibles regresos aparecía el nombre de Edinson Cavani. El Matador se entrenó a la par de sus compañeros durante toda la semana y todo indicaba que podría ir al banco de los suplentes ante el Fortín.

Úbeda decidió no convocar a Cavani para el partido ante Vélez Sin embargo, Claudio Úbeda tomó una tajante decisión con el charrúa: no será convocado y se perderá el partido del domingo. A pesar de que se mostró sin molestias físicas durante toda la semana, el Sifón y todo su cuerpo técnico comprenden que no está al 100% para ser parte de los convocados.

Edinson Cavani Boca entrenamiento Edinson Cavani no será convocado para el partido ante Vélez. Prensa Boca Por su parte, desde el entorno del exfutbolista del PSG y Manchester United dicen que el uruguayo ya está listo para sumar minutos. De hecho la semana pasada, cuando quedó afuera de la lista ante Newell’s, publicó una historia en la que mostró una foto suya entrenándose y la frase “qué ganas de estar”.