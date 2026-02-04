Super Bowl LX: las curiosas apuestas de uno de los máximos eventos deportivos

El Super Bowl 2026 confirma una vez más que el evento deportivo más visto del mundo es también un fenómeno cultural. Más allá del duelo entre Seattle Seahawks y New England Patriots, millones de espectadores siguen cada detalle que rodea a la final, desde el show musical hasta tradiciones que ya forman parte del ritual.

El Super Bowl se transformó hace tiempo en algo más que la definición de la temporada de fútbol americano . Cada edición concentra la atención global no solo por lo que ocurre dentro del campo de juego, sino también por los múltiples elementos que construyen el espectáculo. En este contexto, las casas de apuestas amplían su oferta y reflejan ese interés con propuestas que van mucho más allá del resultado deportivo.

Según Betsson, la casa de apuestas puso el show del entretiempo vuelve a ser uno de los grandes atractivos. En esta edición, el escenario estará encabezado por Bad Bunny , una de las figuras más influyentes de la música global en la última década. La expectativa gira tanto en torno a su despliegue artístico como a las posibles apariciones sorpresa.

Según las cuotas publicadas, las artistas con mayores probabilidades de compartir el escenario son Cardi B, J Balvin, Jennifer Lopez, Ricky Martin y Karol G. La posibilidad de colaboraciones en vivo refuerza la idea de un show pensado para una audiencia planetaria, donde cada detalle es analizado en tiempo real.

Las apuestas también incluyen el repertorio musical. Entre las opciones más fuertes para abrir el espectáculo aparecen “Tití me preguntó” y “Baile Inolvidable”, mientras que para el cierre se destacan “EoO” y “DTmF”. Este tipo de pronósticos confirma hasta qué punto el show del entretiempo se convirtió en un evento dentro del evento.

Bad Bunny se presentará en el show de medio tiempo tras ganar el Grammy al mejor álbum del año.

Tradiciones, emociones y rituales del Super Bowl

Otra de las costumbres más emblemáticas es el tradicional baño de Gatorade al entrenador campeón. Aunque pueda parecer un detalle menor, el color de la bebida genera cada año una enorme atención. Para esta edición, el naranja aparece como el favorito, seguido por el azul, mientras que opciones menos habituales como púrpura, rojo o transparente pagan cuotas más altas.

El himno nacional de Estados Unidos también ocupa un lugar central. Además de la duración exacta de la interpretación, las apuestas contemplan si algún jugador o entrenador será captado llorando durante el momento. Las probabilidades indican que la emoción volverá a ser protagonista, reforzando el costado simbólico de la final.

Seattle Seahawks Los Seattle Seahawks se coronaron campeones de la NFC por cuarta vez y buscarán su segundo Super Bowl. X

Las curiosidades se extienden incluso al discurso posterior del Jugador Más Valioso (MVP). Las cuotas sugieren que el primer agradecimiento podría estar dirigido a una figura religiosa, por encima de menciones a compañeros de equipo, familiares o entrenadores. Este tipo de mercados refleja cómo cada gesto posterior al partido también forma parte del espectáculo.

Una final con historia y peso deportivo

En el plano estrictamente deportivo, el Super Bowl LX enfrentará a Seattle Seahawks y New England Patriots, dos franquicias con pasado reciente de protagonismo en la principal liga de fútbol americano. Ambos equipos llegan tras una temporada marcada por la regularidad y la eficacia en momentos decisivos.

El partido se disputará en el Levi’s Stadium, un escenario preparado para recibir a miles de fanáticos y a una audiencia televisiva que se cuenta por millones en todo el mundo. En ese contexto, las apuestas tradicionales conviven con las más llamativas, como quién ganará el sorteo inicial o cuántas yardas totales tendrá el encuentro.

New England Patriots New England Patriots venció a los Denver Broncos y buscará su séptimo Super Bowl, con el que se convertirá en el máximo ganador de los Estados Unidos al superar a los Pittsburgh Steelers. X/@Patriots

El Super Bowl 2026 vuelve así a demostrar que su atractivo no se limita al resultado final. El deporte, el espectáculo y las tradiciones se combinan para construir un evento único, donde cada detalle importa y cada instante puede convertirse en protagonista.