¿Guerra híbrida en el espacio? Autoridades europeas pusieron la lupa sobre naves espaciales de Rusia

Según una investigación publicada por el Financial Times, los satelites europeos fueron interceptados por naves de Rusia.

Según una investigación publicada este miércoles por Financial Times (FT), dos naves espaciales de Rusia, identificadas como Luch-1 y Luch-2 habrían interceptado comunicaciones de al menos una docena de satélites europeos considerados clave, de acuerdo con estimaciones de funcionarios de seguridad en Europa.

Las autoridades consultadas por el diario advierten que este tipo de interferencias podría exponer información sensible que se transmite por esos satélites. También señalan un riesgo adicional: que Moscú pueda alterar sus trayectorias o, en un escenario extremo, provocar fallas que terminen con un satélite inutilizado.

El artículo indica que, desde hace años, organismos militares y civiles de Occidente siguen de cerca los movimientos de Luch-1 y Luch-2, debido a maniobras repetidas consideradas sospechosas en órbita. En los últimos tres años —en un contexto marcado por la invasión rusa de Ucrania— esa vigilancia se habría intensificado por las aproximaciones más frecuentes a satélites europeos.

Satelite.jpg Funcionarios de seguridad siguen los movimientos de Rusia y advierten por posibles interceptaciones de comunicaciones sensibles. Archivo MDZ Lo que llamó la atención de las naves espaciales de Rusia De acuerdo con FT, ambos vehículos realizaron acercamientos peligrosos a satélites geoestacionarios especialmente importantes para Europa, que operan a gran altura sobre la Tierra y brindan servicio no solo al continente, sino también a amplias zonas de África y Oriente Medio.

El general Michael Traut, jefe del comando espacial del Ejército alemán, sostuvo ante el diario que existen sospechas de que los satélites Luch llevan adelante operaciones de inteligencia de señales. En la misma línea, un alto funcionario de inteligencia europeo afirmó que estos vehículos estaban, “casi con toda seguridad”, orientados a ubicarse dentro del estrecho haz de datos que se envía desde estaciones terrestres hacia satélites.