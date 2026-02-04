Israel amenaza a Hamás y reaviva la tensión en Gaza: "Serán desmantelados si no obedecen"

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, lanzó una dura advertencia contra Hamás y aseguró que el grupo será desmantelado si no acepta desarmarse.

La tensión entre Israel y Hamás podría escalar nuevamente tras las declaraciones del ministro israelí de Defensa, Israel Katz, quien este miércoles advirtió que el grupo islamista será desmantelado si no acepta su desarme y dejó abierta la posibilidad de reanudar la acción militar en la Franja de Gaza.

“Después de completar el objetivo de recuperar a todos nuestros rehenes, estamos decididos a completar el desarme de Hamás y la desmilitarización total de Gaza”, afirmó Katz durante una ceremonia oficial de traspaso del coordinador de actividades gubernamentales en los territorios.

“Si no obedecen, los desmantelaremos” El funcionario israelí fue aún más contundente al referirse al futuro del grupo armado. “Si Hamás no se desarma en el marco acordado, lo desmantelaremos junto con todas sus capacidades”, sostuvo Katz, según consignó la agencia estatal china Xinhua.

Las declaraciones marcan un endurecimiento del discurso oficial israelí y generan incertidumbre sobre la continuidad del alto el fuego vigente, que permitió reducir los enfrentamientos tras meses de conflicto.

hamas Archivo Hamás rechaza el desarme y crece la incertidumbre Desde Hamás, en tanto, rechazaron los llamados a desarmarse, una postura que profundiza el bloqueo de las negociaciones y mantiene latente el riesgo de una nueva escalada militar.