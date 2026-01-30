Israel aseguró haber detenido a un comandante clave de Hamás en el sur de Gaza

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de seguridad interna Shin Bet informaron este viernes la detención de un comandante considerado clave dentro de la estructura de Hamás en el sur de la Franja de Gaza , en el marco de las operaciones que continúan pese al actual alto el fuego.

De acuerdo al comunicado conjunto, el militante arrestado encabezaba el Batallón Rafah Oriental de Hamás y fue capturado cuando intentaba escapar a través de un túnel en la zona de Rafah. El operativo se activó luego de que tropas israelíes detectaran a un grupo de ocho combatientes que emergían de una galería subterránea en el sector este de la ciudad.

Según la información oficial, tres de esos militantes murieron durante el enfrentamiento inicial, mientras que el resto logró dispersarse. Posteriormente, las fuerzas israelíes realizaron rastrillajes en el área que derivaron en la detención del comandante, cuya identidad no fue revelada.

Desde el Ejército israelí señalaron que las acciones conjuntas con el Shin Bet continúan con el objetivo de localizar y neutralizar a otros miembros de Hamás que permanecen prófugos en la región. Las autoridades reiteraron que, pese a la tregua vigente, Israel mantiene el control de amplias zonas estratégicas de Gaza.

La detención se produce en el contexto de la primera fase del alto el fuego mediado por Estados Unidos, que redujo la intensidad de los combates pero no implicó un cese total de las hostilidades. En ese esquema, Israel conserva el control de cruces fronterizos clave, entre ellos el de Rafah, fundamental para el tránsito de personas y el ingreso de ayuda humanitaria.

En ese sentido, el Gobierno israelí anunció que el paso de Rafah, prácticamente cerrado desde mayo de 2024, será reabierto al tránsito peatonal en ambas direcciones a partir del domingo, una medida que fue interpretada como un gesto limitado dentro del frágil equilibrio de la tregua.

El rol de la ONU

Desde Naciones Unidas, el secretario general António Guterres volvió a reclamar la plena implementación del acuerdo de alto el fuego. El jueves, el titular de la ONU advirtió que la actual tregua representa una reducción de la violencia, pero no un cese definitivo del conflicto.

Guterres instó a las partes a avanzar hacia una segunda fase del acuerdo, que contemple la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza y la reactivación de un proceso político que apunte a una solución de dos Estados, mientras la situación humanitaria en la Franja sigue siendo crítica.