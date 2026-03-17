Tensión en Medio Oriente: un proyectil impactó un petrolero británico y desató un incendio en las costas de Emiratos Árabes Unidos

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Irán exige una "revisión seria" con los países del Golfo y niega ataques a Arabia Saudita

En un contexto de máxima tensión global, el gobierno de Irán ha hecho un llamado a redefinir el tablero geopolítico en el Golfo Pérsico. Este domingo, el embajador iraní en Arabia Saudita, Alireza Enayati, aseguró que las relaciones con sus vecinos árabes requieren una "revisión seria" para blindar la región frente a la influencia militar de actores externos.

Durante una entrevista con la agencia Reuters, Enayati analizó cómo la ofensiva liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán está afectando la estabilidad regional. Según el diplomático, la clave para la prosperidad de Medio Oriente radica en limitar el poder de las potencias occidentales y fortalecer los lazos entre los países ribereños.

Al ser consultado sobre si el conflicto bélico actual podría fracturar los vínculos diplomáticos con Riad, el embajador fue tajante:

"Es una pregunta válida y la respuesta es sencilla. Somos vecinos y no podemos prescindir el uno del otro; por eso, necesitaremos una revisión seria de nuestra relación".

Irán niega ataques a la infraestructura petrolera

Uno de los puntos de mayor fricción en las últimas horas ha sido la seguridad energética. Teherán ha negado categóricamente su participación en los recientes ataques reportados contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita.

A pesar de las acusaciones cruzadas en el marco del cierre del Estrecho de Ormuz, el embajador Enayati sostuvo que la República Islámica no busca sabotear a sus vecinos, sino expulsar la presencia militar extranjera que, a su juicio, es la verdadera causa de la inestabilidad.