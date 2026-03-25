"Una venganza para todos": el estremecedor video que difundió Irán en el día 26 de la guerra en Medio Oriente

En uno de los puntos cruciales de la guerra en Medio Oriente debido a la negación por parte de Irán de estar en negociaciones con los Estados Unidos, medios estatales de la República Islámica publicaron un video titulado "Una venganza para todos", con imágenes creadas con inteligencia artificial de distintos países atacados en algún punto de la historia por el país estadounidense.

El video que publicó Irán advirtiendo sobre una "venganza" El Video De Irán Burlándose De Trump Y Bombardeando La Estatua De La Libertad X: @RT Tras el inicio de la guerra el 28 de febrero con el lanzamiento de la Operación Furia Épica por parte de Donald Trump en conjunto con las fuerzas de Israel, tanto la Casa Blanca como el régimen iraní difundieron distintos videos oficialistas sobre la evolución de la guerra. Videojuegos, legos y música épica fueron algunas de las tácticas utilizadas en la "guerra psicológica".

En el video difundido por Irán, se muestra a distintas personas de los pueblos originarios de Estados Unidos, Japón (Hiroshima), Vietnam y Yemen, sumado a niños y niñas de Gaza, la Isla de Epstein y la escuela de niñas en Irán que Estados Unidos habría bombardeado, matando a más de 100 chicas. Por otro lado, también aparecen el General Qasem Soleimani, mano derecha del anterior ayatolá, considerado el artífice de la política exterior regional y la expansión militar de Irán, y el líder supremo Ali Jameneí, ambos asesinados por la administración de Donald Trump en distintos momentos.

El corto finaliza con un misil iraní que impacta en la Estatua de la Libertad, y deja un mensaje claro que se despliega con una sola frase: "Una venganza para todos", estableciendo a Irán como el abanderado que tomará revancha por todos los distintos países que "sufrieron" a manos de los Estados Unidos.

En este contexto de escalada militar y fuerte disputa narrativa entre Washington y Teherán, el video difundido por medios estatales iraníes se inscribe dentro de la estrategia propagandística del régimen para reforzar su relato de confrontación con Estados Unidos. A través de imágenes simbólicas y referencias a distintos episodios históricos, Irán busca presentarse como el actor que responderá por los países y víctimas que, según su visión, fueron afectados por las intervenciones estadounidenses.