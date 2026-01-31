Máxima tensión en Irán: fuertes explosiones en el sudoeste del país dejaron un saldo de cuatro muertos
Dos explosiones sacudieron ciudades de Irán. En Ahvaz murieron cuatro personas, Estados Unidos salió al cruce en medio de la tensión militar,
Dos fuertes explosiones sacudieron edificios en la ciudad iraní de Bandar Abbas, según informaron medios estatales, generando alarma entre los residentes y un rápido despliegue de equipos de emergencia en la zona.
Horas después, otro hecho trágico fue confirmado en el suroeste del país. Al menos cuatro personas murieron tras una explosión provocada por una fuga de gas en un complejo residencial de cuatro unidades ubicado en el barrio Kianshahr, en la ciudad de Ahvaz, de acuerdo con medios locales que citaron a las autoridades.
Video: explosiones en Irán
Víctimas fatales y primeras hipótesis
Las autoridades iraníes indicaron que, en el caso de Ahvaz, la explosión se produjo dentro de un edificio habitacional y que la causa principal habría sido una acumulación de gas. Además de las víctimas fatales, se registraron importantes daños materiales en la estructura.
En cuanto a Bandar Abbas, si bien no se informaron oficialmente víctimas, el estallido generó preocupación debido a la magnitud del impacto y al contexto regional de alta tensión. Los servicios de emergencia trabajaron para asegurar el área y evaluar posibles riesgos adicionales.
Desmentidas oficiales en medio de la tensión regional
Tras la difusión de los hechos, funcionarios israelíes afirmaron que Israel no tuvo ninguna participación en las explosiones ocurridas en territorio iraní, descartando cualquier tipo de operación encubierta.
En la misma línea, Estados Unidos también se desligó de los incidentes, en un escenario marcado por la tensión permanente entre Washington y Teherán. Por el momento, las autoridades iraníes sostienen que se trata de episodios aislados y no vinculados a acciones militares o sabotajes externos.