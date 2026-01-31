Israel bombardeó edificios y refugios en Gaza: hay al menos 30 muertos

La ofensiva, justificada por Israel como respuesta a violaciones de la tregua, ya suma más de 510 muertos desde el inicio del alto el fuego.

La Fuerza Aérea de Israel desató esta madrugada una violenta ofensiva sobre la Franja de Gaza que se cobró la vida de al menos 30 personas y dejó un saldo de seis menores fallecidos, según reportaron fuentes médicas y autoridades locales.

Los ataques impactaron contra edificios residenciales y campamentos de desplazados en zonas como Al Mawasi, en lo que representa una de las jornadas más sangrientas desde el inicio del cese al fuego.

Con estas nuevas víctimas, la cifra de muertos desde el establecimiento de la tregua superó los 510, profundizando la crisis humanitaria en un territorio donde las tiendas de campaña de los civiles volvieron a ser blanco de los proyectiles.

720 desde el gobierno israelí justificaron el despliegue militar como una respuesta directa a supuestas violaciones del acuerdo por parte de Hamás. Sin embargo, el impacto de los misiles en sectores densamente poblados por desplazados generó una inmediata conmoción internacional.

Las imágenes registradas en el oeste de Jan Yunis tras el bombardeo del sábado muestran la destrucción total de refugios precarios y el trabajo desesperado de los equipos de rescate entre los escombros.