Noticia bomba: Ricky Martín desembarcaría en el Frank Romero Day

Hacedores culturales, funcionarios y empresarios del espectáculo aseguran que la presentación de Ricky Martin en Mendoza está concretada. Cuándo sería el show.

Se trata de uno de los cantantes latinos más amados de la historia. El vínculo de Ricky Martin con la Argentina ya se traduce como un amor de años, y ese cariño se renovará en el mes de abril, cuando desembarque por estas tierras con su tour 2026.

Es que el portorriqueño confirmó que la argentina estará incluída en su nueva gira, para seguramente realizar una serie de presentaciones que, según todo parece indicarlo, colgarán el cartelito de "localidades agotadas".

Según lo informado por la productora 6 Pasos, el tour de Ricky desembarcará en varias ciudades argentinas, y que el mismo contará con una producción de calidad impactante, en donde se destacará el escenario y habrá mucha cercanía con el público que asista al show. Por supuesto, será un espectáculo en donde se navegue por los hits más reconocidos del cantante, el baile y los temas pegadizos tendrán un protagonismo especial, pero también sonarán las baladas que hicieron que el boricua sea un astro total.

ricky-martin-argentina-gira La imagen oficial de la gira de Ricky. Ricky Martin en la Tierra del Sol y del Buen Vino Si bien hasta ahora figuran en la agenda oficial del tour ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario, ya suena como un dato con gran posibilidad de concreción el hecho de que Ricky Martin se presente el 14 de abril en el Teatro Griego Frank Romero Day.

El regreso a la Argentina de Ricky cobra relevancia luego de su sorpresiva participación el 8 de febrero en el show que tuvo como protagonista a Bad Bunny en el Levi’s Stadium de California, durante el entretiempo del Super Bowl. Allí el padre de Matteo, Valentino, Lucía y Renn cantó un fragmento de "Lo que le pasó a Hawaii", y recibió un aplauso masivo.