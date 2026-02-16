Amor, besos, cenas y muchas fotos: todos los Sociales del día de los enamorados

El amor se celebró con fuerza en Mendoza . Fueron muchos los enamorados que decidieron hacer reserva y salir a cenar para festejar con sus amados y amadas esa fuerza vital y necesaria que quien la encuentra, debe cultivar y cuidar.

MDZ decidió recorrer diferentes espacios y mostrarte en una galería los pormenores y detalles de algunas de las cenas incónicas y diferentes que tuvieron lugar en la provincia.

Los chicos de Auténtico, el restó ubicado en calle Sarmiento de Ciudad, prepararon un menú especial y lo presentaron con momentos importantes para vivenciar en una relación.

Luego de una recepción con aceitunas marinadas y un "vermú Auténtico", llegó el momento de mirar, de escuchar, de buscarse: se sirvió un carpaccio de remolacha, hummus de remolacha y sésamo, vinagreta de granada, frutilla pickle, y aceite de albahaca con pan brioche.

El segundo momento, que fue el de conocerse, de aventurarse, estuvo protagonizado por una trucha patagónica con croutte de almendras, puré de zanahoria y naranjas, cerezas pickles. Luego llegó la hora de caminar, es decir, de elegir un camino. Allí el plato fue un tataki de lomo, risotto de tomate y malbec, tomates confit, furikake de algas, gastric de remolacha, y mizuna.

para el momento de pensar en un futuro común, llegó el primer postre: sorbete de frambuesa y espumantes rose. Finalmente, la cena se coronó con el momento de elegirse una vez más y (ojalá) para siempre, y el broche de oro fue una ganache de chocolate y palta, higos, nueces, y miel de jarilla.

sociales San Valentin Autentico 11 El tataki de lomo logró la felicitación de todos los presentes.

sociales San Valentin Autentico 10 Una noche colmada de amor, en Auténtico.

sociales San Valentin Autentico 7 Un sorbete de frambuesa.

sociales San Valentin Autentico 16 Auténtico lució colmado de personas que decidieron celebrar el amor.

Trivento y la amalgama perfecta entre gastronomía y vinos

El restó Los Vientos, de Bodega Trivento, colgó el cartelito de "sold out" con una propuesta súper atractiva.

Hubo un menú de pasos en donde una bienvenida compuesta por un alfajor de tomates secos y cremoso de albahaca, y una entrada de tomates mendocinos, salmorejo y stracciatella fueron el introito de una noche espectacular.

Siguió la fiesta con una croqueta de trucha, humita y pebre estilo chileno, y un paso principal compuesto de lomo de ternera con lingote de papa crocante, morrones asados y alioli de ajo negro con mix de verdes.

El cierre fue con una tarta de dulce de leche y cacao que muchos aseguraron que fue absolutamente afrodisíaca. Por supuesto, el maridaje estuvo compuesto por vinos icónicos de Trivento, como el Reserve White Malbec, el Cono Sur Pinot Noir o el Golden Reserve Malbec - Cabernet Franc.

Pie de Cuba y sus delicias: una institución en Maipú

También hubo ronda romántica en Pie de Cuba, el restó maipucino que arrancó su temporada 17 colmado, como todos los años.

"Ya es un clásico comenzar renovados a trabajar con la cena del 14 de febrero", contó Nacho Molina, uno de sus alma mater. "Además, es el único día del año en que el restaurant abre de noche".

El menú que disfrutaron los comensales comenzó con un vermut y la ya clásica panera con conservas, y ensalada de tomates en texturas con boconccinos: "¡Un espectáculo absoluto!", confesó una joven que integró la primera mesa en llegar a la cita.

De principal algunos eligieron un lomo con verduras al rescoldo y emulsión de morrones, mientras que otros se decantaron por una trucha con taboule y gel de pepino encurtido.

Para el postre había tiramisú de pistachos o el clásico flan de dulce de leche con garrapiñada de frutos secos: "Yo la convencí a mi esposa que pida el tiramisú, porque yo elegí el flan pero quería probar los dos", confesó un señor que no quiso dar su nombre.

Pez Globo: ¡no es Asia, es Mendoza!

La cena romántica en la esquina más asiática de Mendoza también dio que hablar.

Es que muchos eligieron Pez Globo, el restó ubicado en la intersección entre Av. Belgrano y Agustín Alvarez de la Quinta Sección de la Ciudad para tener un momento especial con su amado o amada.

Con menú a la carta para elegir entre suhi y cocina asiática, velas, buena música y ramos de flores, el combo colmado de detalles fue perfecto. ¡Claro que no faltaron las galletas de la fortuna para coronar la velada!

Abrasado: el reino de las carnes deliciosas

Abrasado, el restó ubicado en bodega Toneles -una bodega urbana que ha sido declarada patrimonio cultural, con arquitectura protegida que data del año 1922 y reconocida año tras año por numerosas premiaciones e instituciones mundiales como Grat Wine Capitals- también preparó una noche especial.

La propuesta estuvo basada en las carnes y los fuegos, que son su marca insignia por la cual guía Michelín los recomienda.

"Es que la excelencia de Abrasado se funda en la trazabilidad completa del producto: es nuestro sello distintivo. Las carnes maduradas en seco son las que nos han hecho mundialmente conocidos, y es el proceso por el cual la carne añeja mejorando su sabor, color, terneza, textura y jugosidad", explicó Gonzalo Romero Conill, su gerente, a MDZ.

Entrada-2 Una de las entradas de la cena de San Valentín.

sociales San Valentin Abrasado 5 El postre de Abrasado: un ramo de rosas de chocolate. ¡Impactante!

sociales San Valentin Abrasado 6 En la puerta de Abrasado, muchos eligieron tomarse una foto antes de disfrutar la velada...