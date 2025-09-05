"Gané una guerra": Luciana Salazar rompió en llanto tras el fallo de la Justicia a favor de Matilda

A casi dos años de su inicio, la disputa legal entre Luciana Salazar y Martín Redrado por la manutención de su hija Matilda tuvo un nuevo capítulo. La Justicia falló a favor de la mediática, quien, entre lágrimas, expresó su desahogo y reveló el calvario que vivió durante el proceso.

Para Luciana Salazar , la noticia de que la Cámara Civil de Apelaciones H de la Ciudad de Buenos Aires falló a su favor en la disputa por la manutención de su hija Matilda fue un momento de total liberación. A pesar de que la noticia llegó tras casi dos años de lucha, la emoción pudo más que la modelo, quien se quebró en vivo al dar la noticia.

En una charla a corazón abierto con el programa Puro Show, Luciana Salazar no pudo contener el llanto . Entre lágrimas, la mediática explicó que la batalla legal se había convertido en una guerra personal: "Ya esto me lo había tomado personal, más allá de mi hija y de la lucha. Era un tema de sed de Justicia".

Con la voz quebrada por la emoción, Salazar compartió su desahogo. "Ay, estoy llorando, chicos. Porque tengo muchos sentimientos encontrados. Por un lado tengo felicidad, porque siento que gané una guerra y que no la podía sostener más. Esto ya me lo había tomado de manera personal, de sed de justicia, porque no podía creer lo que estaba viviendo, que se me estén acusando de tantas cosas, soy una persona de bien, que me estén acusando de cosas que no me las merezco, que ensuciaron mi nombre, que te digan extorsionadora, con un tema de una hija, con todo lo que yo sufrí, a mí esto me da muchísima bronca, porque esto es violento. Es más violento que estar peleando una cuota alimentaria, porque te están acusando de algo", relató.

Luciana Salazar quebró en llanto.

La victoria en segunda instancia para la mediática es un claro mensaje de la Justicia, que levantó la suspensión que pesaba sobre la causa civil. Sin embargo, a pesar de la alegría, Luciana no ocultó el dolor que le provocó la situación. "Ustedes saben cómo yo me cuido, que yo soy una persona que no me meto con nadie, y tener que bancarme estas situaciones te da mucho dolor y mucha bronca", afirmó.

A pesar de que su ex, Martín Redrado, aún puede apelar, el fallo judicial es una clara victoria para Luciana Salazar. La modelo, que confesó haber estado "rota por dentro" durante el proceso, aseguró que su fortaleza fue su única arma para no mostrar su dolor. "Él buscaba que yo esté mal y, si bien yo podía ser que estaba rota por dentro, yo no quería que él me vea mal y yo no le iba a dar el gusto", sentenció.