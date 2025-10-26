La superproducción de Netflix que está en cines selectos como preestreno y es furor

Un esperado film basado en una icónica novela de terror se está presentando con éxito en algunas salas del país, semanas antes de su estreno en la plataforma de la N roja.

Desde hace unos años, Netflix viene desembarcando en cines selectos con sus películas más destacadas en modalidad de preestreno. Con una breve ventana en la pantalla grande antes de su desembarco en la plataforma, estos films buscan posicionarse entre los favoritos de cara a cada entrega de los premios Oscar, y dado que la Academia de Hollywood pide que como condición ineliduble que las producciones tengan un paso previo por las salas para poder ser nominadas; la gran factoría de la N roja se vio obligada a orquestar un acotado recorrido de algunos de sus títulos en un puñado de espacios.

Así como en las últimas semanas se pudo ver fugazmente Una casa de dinamita, notable película dirigida por Kathryn Bigelow, que tuvo un casi inadvertido aterriaje en unos pocos cines, ahora Netflix está ofreciendo como preestreno en salas una superproducción como Frankenstein.

Tras su aclamada presentación en los festivales de Londres, Venecia, San Sebastián y Toronto; esta esperada película del director Guillermo del Toro (El espinazo del diablo, Hellboy, El laberinto del fauno, La forma del agua) es una nueva adaptación de la icónica novela de Mary Shelley. Temas medulares de este clásico como las tensiones entre lo humano y lo monstruoso, la crítica al desprecio por lo diferente y la capacidad de sentir de las criaturas, han sido abordados por el realizador mexicano de manera recurrente en sus anteriores films. En este sentido, la oportunidad que le dio Netflix al premiado artista viene a cristalizar algo así como un sueño hecho a su medida.

La película de Netflix que es un suceso en un puñado de cines del país Frankenstein - Avance Oficial Netflix Con un elenco estelar en el que se destacan figuras como Oscar Isaac, Cristophe Waltz, Jacob Elordi y Mia Goth; esta película que actualmente está disponible como preestreno en selectos listado de cines argentinos, podrá verse en Netflix desde el 7 de noviembre.

Si bien por un pedido del gigante del streaming no se reportan las cifras que consiguen sus producciones en las salas, a través de múltiples posteos de los fans del cine fantástico y de terror, que comparten selfies y fotos de salas de nuestro país casi repletas de espectadores, queda constancia de que los cines en los que se está proyectando Frankenstein funcionan con una altísima ocupación de butacas.