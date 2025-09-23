Netflix: el crimen es protagonista en las dos series que se estrenan esta semana y seguro te gustarán
Si no tenés idea sobre qué ver esta semana en Netflix, te contamos sobre las dos series imperdibles que están disponibles.
Netflix renueva constantemente su catálogo y si hay algo que nunca falta son las nuevas series. En esta ocasión, la última semana completa del mes de la primavera llega con absoluta oscuridad en lo que son dos series de crimen imperdibles y aquí te damos todos los detalles.
El streaming parece ser el mejor amigo del hombre moderno y todo el mejor entretenimiento siempre se encuentra en él. Por eso, en esta nota te contamos cuáles son los dos estrenos más importantes de la semana en Netflix; en esta ocasión, la series toman el lugar protagónico y el contenido es aún más extenso.
Dos estrenos imperdibles en Netflix para esta semana
La huésped
Fecha de estreno: miércoles 24 de septiembre
Sinopsis: Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones.
Elenco: Carmen Villalobos, Laura Londoño, Jason Day, Margarita Muñoz, Andrés Suárez, Kami Zea, Alejandro Del Castillo, Miguel González, Ariel Sierra y Rami Herrera
Incontrolables
Fecha de estreno: jueves 25 de septiembre
Sinopsis: Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora tan carismática como peligrosa no son lo que aparentan.
Elenco: Mae Martin, Toni Collette, Sarah Gadon, Alyvia Alyn Lind, Sydney Topliffe, Brandon Jay McLaren, Tattiawna Jones, Joshua Close e Isolde Ardies