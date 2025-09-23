Presenta:

Mdz Show

|

Netflix

Netflix: el crimen es protagonista en las dos series que se estrenan esta semana y seguro te gustarán

Si no tenés idea sobre qué ver esta semana en Netflix, te contamos sobre las dos series imperdibles que están disponibles.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Los dos estrenos de Netflix para ver esta semana. / Archivo MDZ

Los dos estrenos de Netflix para ver esta semana. / Archivo MDZ

Netflix renueva constantemente su catálogo y si hay algo que nunca falta son las nuevas series. En esta ocasión, la última semana completa del mes de la primavera llega con absoluta oscuridad en lo que son dos series de crimen imperdibles y aquí te damos todos los detalles.

El streaming parece ser el mejor amigo del hombre moderno y todo el mejor entretenimiento siempre se encuentra en él. Por eso, en esta nota te contamos cuáles son los dos estrenos más importantes de la semana en Netflix; en esta ocasión, la series toman el lugar protagónico y el contenido es aún más extenso.

Te Podría Interesar

Dos estrenos imperdibles en Netflix para esta semana

La huésped

Fecha de estreno: miércoles 24 de septiembre

netflix serie la huesped
La hu&eacute;sped es una nueva serie de la N roja.

La huésped es una nueva serie de la N roja.

Sinopsis: Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones.

Elenco: Carmen Villalobos, Laura Londoño, Jason Day, Margarita Muñoz, Andrés Suárez, Kami Zea, Alejandro Del Castillo, Miguel González, Ariel Sierra y Rami Herrera

Incontrolables

Fecha de estreno: jueves 25 de septiembre

Incontrolables - Tráiler Netflix

Sinopsis: Un policía de pueblo empieza a sospechar que la academia local para jóvenes problemáticos y su fundadora tan carismática como peligrosa no son lo que aparentan.

Elenco: Mae Martin, Toni Collette, Sarah Gadon, Alyvia Alyn Lind, Sydney Topliffe, Brandon Jay McLaren, Tattiawna Jones, Joshua Close e Isolde Ardies

Archivado en

Notas Relacionadas