Netflix: el crimen es protagonista en las dos series que se estrenan esta semana y seguro te gustarán

Si no tenés idea sobre qué ver esta semana en Netflix, te contamos sobre las dos series imperdibles que están disponibles.

Los dos estrenos de Netflix para ver esta semana. / Archivo MDZ

Netflix renueva constantemente su catálogo y si hay algo que nunca falta son las nuevas series. En esta ocasión, la última semana completa del mes de la primavera llega con absoluta oscuridad en lo que son dos series de crimen imperdibles y aquí te damos todos los detalles.

El streaming parece ser el mejor amigo del hombre moderno y todo el mejor entretenimiento siempre se encuentra en él. Por eso, en esta nota te contamos cuáles son los dos estrenos más importantes de la semana en Netflix; en esta ocasión, la series toman el lugar protagónico y el contenido es aún más extenso.

Dos estrenos imperdibles en Netflix para esta semana La huésped Fecha de estreno: miércoles 24 de septiembre

netflix serie la huesped La huésped es una nueva serie de la N roja. Netflix

Sinopsis: Mientras una pareja intenta reconstruirse tras una infidelidad, la llegada de una mujer ligada al pasado de la esposa abre la puerta a oscuros secretos y nuevas traiciones.