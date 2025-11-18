Revelaron la lista de nominados a los Premios Martín Fierro de cable 2025

APTRA seleccionó a los más destacados programas y figuras televisivas que competirán por las preciadas estatuillas en la gala de premiación.

Este lunes, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina dio a conocer la nómina definitiva de figuras y programas que buscarán alzarse con el preciado galardón en la edición de los Premios Martín Fierro de Cable 2025. La competencia abarcará más de treinta categorías que distinguen la producción realizada durante el calendario 2024, prometiendo una noche electrizante para la industria.

La lista de nominados que seleccionó APTRA y dónde ver la ceremonia La difusión de los nominados se realizó a través de una transmisión especial por la pantalla de C5N, señal que, además, tendrá el privilegio de llevar la ceremonia a los hogares. La expectativa creció exponencialmente tras la publicación de la lista de nominados APTRA, que ya genera debates sobre quiénes son los favoritos. Como es tradición, los propios socios de la entidad serán los encargados de emitir sus votos para seleccionar a los ganadores definitivos en cada rubro.

Este año, la gran cita está marcada en el calendario para el jueves 27 de noviembre. El lugar elegido para celebrar la excelencia de la televisión segmentada será el prestigioso centro de eventos Goldencenter, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. La producción del evento estima una concurrencia masiva, con más de 800 invitados, que incluirán a los principales protagonistas de las ternas y, por supuesto, a los miembros votantes de la asociación.

Así anunciaban algunos nominados a los Premios Martín Fierro de Cable 2025 Algunos de los nominados al Martín Fierro de cable 2025 Algunos de los nominados al Martín Fierro de cable 2025. Video: C5N La noche de premiación, que celebra lo mejor del cable, mantendrá su tradicional ritual de bienvenida. El glamur y el espectáculo comenzarán mucho antes de la entrega de estatuillas, ya que la jornada se iniciará con la célebre alfombra roja. Esta pasarela será el primer escenario donde las figuras destacadas de la televisión segmentada exhibirán sus looks y brindarán las primeras impresiones antes de la definición de los Martín Fierro de Cable 2025.

Los Premios Martín Fierro llegan rodeados de controversia Foto: Archivo Los Premios Martín Fierro de cable se realizarán en el Goldencenter. Foto: Archivo MDZ De esta manera, la cuenta regresiva ha comenzado. Con una grilla de nominados APTRA sumamente competitiva, la premiación se establece una vez más como el evento cúlmine que consagra la calidad y la popularidad de los contenidos del sector, reafirmando el papel central que la televisión por cable mantiene en el panorama mediático argentino. La industria se prepara para una de sus noches más esperadas, donde la emoción y el reconocimiento serán los protagonistas.