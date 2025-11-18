Revelaron la lista de nominados a los Premios Martín Fierro de cable 2025
APTRA seleccionó a los más destacados programas y figuras televisivas que competirán por las preciadas estatuillas en la gala de premiación.
Este lunes, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina dio a conocer la nómina definitiva de figuras y programas que buscarán alzarse con el preciado galardón en la edición de los Premios Martín Fierro de Cable 2025. La competencia abarcará más de treinta categorías que distinguen la producción realizada durante el calendario 2024, prometiendo una noche electrizante para la industria.
La lista de nominados que seleccionó APTRA y dónde ver la ceremonia
La difusión de los nominados se realizó a través de una transmisión especial por la pantalla de C5N, señal que, además, tendrá el privilegio de llevar la ceremonia a los hogares. La expectativa creció exponencialmente tras la publicación de la lista de nominados APTRA, que ya genera debates sobre quiénes son los favoritos. Como es tradición, los propios socios de la entidad serán los encargados de emitir sus votos para seleccionar a los ganadores definitivos en cada rubro.
Este año, la gran cita está marcada en el calendario para el jueves 27 de noviembre. El lugar elegido para celebrar la excelencia de la televisión segmentada será el prestigioso centro de eventos Goldencenter, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. La producción del evento estima una concurrencia masiva, con más de 800 invitados, que incluirán a los principales protagonistas de las ternas y, por supuesto, a los miembros votantes de la asociación.
Así anunciaban algunos nominados a los Premios Martín Fierro de Cable 2025
La noche de premiación, que celebra lo mejor del cable, mantendrá su tradicional ritual de bienvenida. El glamur y el espectáculo comenzarán mucho antes de la entrega de estatuillas, ya que la jornada se iniciará con la célebre alfombra roja. Esta pasarela será el primer escenario donde las figuras destacadas de la televisión segmentada exhibirán sus looks y brindarán las primeras impresiones antes de la definición de los Martín Fierro de Cable 2025.
De esta manera, la cuenta regresiva ha comenzado. Con una grilla de nominados APTRA sumamente competitiva, la premiación se establece una vez más como el evento cúlmine que consagra la calidad y la popularidad de los contenidos del sector, reafirmando el papel central que la televisión por cable mantiene en el panorama mediático argentino. La industria se prepara para una de sus noches más esperadas, donde la emoción y el reconocimiento serán los protagonistas.
Los nominados al Martín Fierro de Cable 2025
INTERÉS GENERAL DIARIO
- +Verdad (Esteban Trebucq – LN+)
- Basta baby (Baby Etchecopar – A24)
- Duro de domar (Pablo Duggan – C5N)
- La pinta es lo de menos (Nacho Goano – CANAL DE LA CIUDAD)
LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA
- Carlos Pagni (Odisea Argentina – LN+)
- Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)
- Gustavo Sylvestre (Minuto Uno – C5N)
- Nelson Castro (El corresponsal – TN)
NOTICIERO
- El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)
- El diario (Daniela Ballester – Julián Guarino)
- TN de noche (Franco Mercuriali – TN)
- Último momento (CRÓNICA HD)
PANELISTA
- Mariana Brey (C5N)
- Nicolás Pizzi (TN)
- Santiago Cuneo (Gps – A24)
COLUMNISTA ECONÓMICO
- Alfredo Zaiat (IP)
- Rosalía Costantino (Duro de domar – C5N)
- Sofía Diamante (LN+)
LABOR CONDUCCIÓN FEMENINA
- Carolina Amoroso (Está pasando – TN)
- Débora Plager (+Info Tarde y +Periodismo – LN+)
- Lucila “Luli” Trujillo (De una – C5N)
- Mercedes Cordero (Vamos las chicas – CANAL DE LA CIUDAD)
PROGRAMA PERIODÍSTICO
- A dos voces (Marcelo Bonelli – Edgardo Alfano – TN)
- ADN federal (Tomás Méndez – CANAL 26)
- Argenzuela (Jorge Rial – C5N)
- ¿La ves? (Jonatan Viale – TN)
- Minuto Uno (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)
CRONISTA/MOVILERO
- Adrián Salonia – (C5N)
- Manuel “Manu” Jove (TN)
- Rodrigo Porto (LN+)
LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA
- Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)
- Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)
- Melina Fleiderman (Último momento – CRÓNICA HD)
- Rosario Ayerdi (Minuto Uno, Argenzuela – C5N)
PROGRAMA ECONÓMICO
- Comunidad de negocios (José del Río – LN+)
- La ley de la selva (Alejandro Bercovich – C5N)
- MMC (Maximiliano Montenegro – A24)
INTERÉS GENERAL SEMANAL
- Chicas pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)
- Dicen que dicen (Alberto Lotuf – METRO)
- Gps (Rolando Graña – A24)
- Mi mejor versión (Vani Balena – CIUDAD MAGAZINE)
- Sobredosis de tv (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)
MAGAZINE
- Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – CRÓNICA TV)
- El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – CRÓNICA TV)
- Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – CIUDAD MAGAZINE)
- Nuestra tarde (Federico Wiemeyer – Eleonora Cole – TN)
- Vamos las chicas (M. Cordero – CANAL DE LA CIUDAD)
ENTREVISTAS
- +Caras (Héctor Mauggeri – CARAS TV)
- Deportv textual (Cecilia Ruffa – DEPORTV)
- Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)
SERVICIO INFORMATIVO
- A24
- C5N
- CRÓNICA TV
- TN
CULINARIO
- Argentina cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)
- Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)
- Ruta 40 (Tupac Guantay – EL GOURMET)
LABOR CONDUCCIÓN MASCULINA
- Cecilio Flematti (Resumen 26 – CANAL 26)
- David Kavlin (Quedate con nosotros – CRÓNICA TV)
- Diego Sehinkman (Sólo una vuelta más – TN)
- Jonatan Viaje (¿La ves? – TN)
- Nacho Goano (La pinta es lo de menos – CANAL DE LA CIUDAD)
- Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 – CANAL 26)
COLUMNISTA POLÍTICO
- Daniel Bilotta (LN+)
- Iván Schargrodsky (C5N)
- Esteban Godoy (CRÓNICA TV)
PERIODÍSTICO DEPORTIVO
- ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)
- Pelota parada (Pablo Giralt – TNT SPORTS)
- TN deportivo (M. Fiasche, C. Lombardi, P. Gravellone, N. Singer – TN)
TEMAS MÉDICOS
- Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)
- El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)
- Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)
COLUMNISTA POLICIAL/JUDICIAL
- Ariel Zak (Minuto Uno – C5N)
- Rodolfo “Fito” Baqué (A24)
- Rodrigo Alegre (TN)
PRODUCCIÓN INTEGRAL
- A24
- CANAL DE LA CIUDAD
- C5N
- TN
REVELACIÓN
- Agustín “Agusneta” Rodríguez – (TNT SPORTS)
- Ornella Flench (Emprendi2 – CIUDAD MAGAZINE)
- Juan Manuel Boccaci (TN)
ARTE, MODA Y TENDENCIA
- ADN moda (Fabiana Araujo – METRO)
- La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – CIUDAD MAGAZINE)
- Planeta urbano (Pía Slapka – IP)
DEPORTIVO
- ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)
- La vuelta (“Rama” Pantorotto, M. Reich y “Romi” Scalora – FOX SPORTS)
- Última vuelta (Mauricio Mansilla, Eduardo Ruiz – DEPORTV)
DE SERVICIOS
- El defensor (Adrián y Facundo Fracino – CRÓNICA TV)
- Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)
- Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)
- Transición 2030 (Cata de Elía – A24)