Un conductor de canal América se disculpó al aire con un actor tras una tensa situación

El especialista en espectáculos se vio forzado a retractarse en vivo luego de que una anécdota personal generara una fuerte reacción en un joven artista.

El reconocido conductor de canal América, utilizó un segmento de su programa para retractarse públicamente ante un colega del medio. La controversia se originó a raíz de un comentario emitido semanas atrás, donde el periodista, con un tono jocoso, relató un intento de acercamiento romántico con la expareja de otro actor. Si bien la intención inicial fue generar humor, el episodio terminó escalando hasta provocar una evidente incomodidad en el aludido, obligando a Lussich a reflexionar sobre sus palabras.

La polémica anécdota y el pedido del conductor de canal América El debate en el piso del ciclo de chimentos sirvió como catalizador para que el presentador se diera cuenta del malestar que su relato había sembrado. Haciéndose cargo del impacto de sus dichos, Rodrigo Lussich se dirigió directamente al actor involucrado, Santiago Talledo, para ofrecerle una sentida disculpa pública. En una demostración de sincero arrepentimiento, el periodista admitió que su intento de restar dramatismo a la situación resultó contraproducente y "desafortunado".

santi-talledo-y-toni-gelabert-de-atav-confirmaron-el-fin-de-su-noviazgo-IDT4CBG7NZFZTF3BN6K3OBZ3O4 El conductor de canal América le pidió disculpas a Santiago Talledo tras hacerle una broma de mal gusto respecto a su expareja, Toni Gelabert. Foto: El Trece TV Al justificar su acto, el conductor resumió el espíritu de su retractación con una frase categórica que revela la tensión entre el humor y el respeto: “Santi, te pido disculpas porque yo, a veces, puedo ser gracioso y, otras veces, puedo ser un gracioso de mie*. Puede pasar. Hice un chiste que no daba”. Con esta declaración, dejó en claro que la línea entre la ligereza televisiva y la intromisión en lo personal fue cruzada sin intención.

Las razones de Santiago Talledo y el cierre del conflicto Rodrigo Lussich se disculpó con Santiago Talledo luego de un mal chiste que hizo Rodrigo Lussich se disculpó con Santiago Talledo luego de un mal chiste que hizo. Video: Intrusos (América TV) El núcleo del malentendido radicó en el modo en que se ventiló el intento de affaire con Toni Gelabert, excompañero sentimental de Talledo. Lussich rememoró la situación y validó el enojo del actor, admitiendo su error de juicio: “Yo tuve un intento de affaire con un ex de él y yo fui a como a contárselo como una gracia y a él le cayó como el oje*. Tiene razón. Estuvo bien en enojarse”. Al reconocer abiertamente que Santiago Talledo tenía motivos fundados para sentirse agraviado, el conductor buscó desactivar la escalada del conflicto.