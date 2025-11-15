Rivadavia canta al país confirmó el show de un importante artista para la edición 2026: de quién se trata

El espíritu del Festival Nacional Rivadavia canta al país, un hito en la tradición cultural de Mendoza, comienza a encenderse con la revelación de sus primeros artistas convocados para la edición 2026. Este emblemático encuentro de música popular argentina, que conjuga la tradición folclórica con la gastronomía local y el reencuentro social, ya palpita sus jornadas que se extenderán del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero de 2026 en el predio del Polideportivo Municipal. La expectativa creció exponencialmente luego de que la organización anunciara una figura de primer nivel nacional que promete agotar las entradas.

El folclore de Lázaro Caballero y la fiesta de DesaKTA2 Lázaro C 3 Lázaro Caballero, uno de los primeros artistas en ser confirmados para Rivadavia canta al país 2026. Foto: Instagram Lázaro Caballero La producción de Rivadavia canta al país 2026 también divulgó otros nombres destacados que darán forma a la grilla. El folclore más puro estará representado por Lázaro Caballero, el talentoso intérprete formoseño que ha deslumbrado en los escenarios de los encuentros más relevantes del país con su cautivadora voz. A su vez, la banda DesaKTA2 se sumará al cronograma para asegurar el ritmo y la alegría. Con su estilo festivo y energía arrolladora, el grupo garantiza una invitación a bailar que comenzará desde el primer instante de su espectáculo.

Desakta2 DasaKTA2 ya es parte de la grilla del festival. Foto: Archivo MDZ La presencia de DesaKTA2, el talento de Lázaro Caballero y el la reciente confirmación del show de Luciano Pereyra configuran un comienzo de cartelera de alto impacto para la próxima edición del Festival Nacional Rivadavia canta al país. La inminente llegada del verano y el último tramo del año ya permiten anticipar que la venta de entradas para disfrutar de estas jornadas de música y tradición será todo un éxito.

El imponente show de Luciano Pereyra llega al Polideportivo Rivadavia festival-rivadavia-canta-al-pais-2026-grilla-dia-02-002 La confirmación más rutilante es la del aclamado cantante Luciano Pereyra. El artista, que viene de cosechar éxitos rotundos con su “Tour Te Sigo Amando” —incluyendo un Sold Out en Chile y una serie de cinco espectáculos en el Movistar Arena de Buenos Aires—, desembarcará en el Este mendocino. El concierto se concretará sobre el escenario principal el sábado 31 de enero. La cuenta oficial del evento no ocultó su entusiasmo al declarar el inmenso impacto de esta inclusión: “Nos llena de emoción anunciar la presencia de uno de los artistas más queridos y representativos del país. Luciano Pereyra se suma a nuestro festival para regalarnos una noche llena de emoción, talento y canciones que no paran de escucharse!”.