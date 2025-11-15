Oasis en Argentina: las condiciones climáticas obligaron a una modificación inesperada en su primera noche
Un fenómeno del rock británico desata la euforia en Buenos Aires, pero un factor inesperado altera la primera cita en el histórico Estadio River Plate.
La Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en el epicentro mundial de la música con el arribo de una de las bandas más influyentes del rock británico, Oasis. El Estadio River Plate es el escenario elegido para acoger la reunión de los legendarios hermanos Gallagher, en el marco de su aclamada Gira Live '25. La expectativa es inmensa: las localidades para la fecha de este sábado se esfumaron en tiempo récord, confirmando la magnitud del fenómeno musical que trasciende generaciones. Sin embargo, la jornada inaugural se ve envuelta en una contingencia que obliga a la producción a revisar la logística de uno de los eventos más grandes del año.
Oasis en Argentina: el inesperado ajuste por el pronóstico de tormentas
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un panorama de contrastes para el debut de la banda británica en suelo argentino. Mientras que la tarde promete ser ideal para la previa, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20 y una máxima de 32 grados. El verdadero desafío se presenta al caer la noche. Los informes detallados anticipan una alta probabilidad de intensas precipitaciones y tormentas eléctricas, una amenaza directa a la realización segura del concierto al aire libre.
Este riesgo provocado por el clima no pasó inadvertido para la organización del show. Ante la inminencia de un temporal que podría comprometer tanto la seguridad del público como el equipamiento técnico, se tomó una determinación crucial para salvaguardar el evento. La medida de fuerza mayor consiste en una alteración en la grilla de presentaciones de este sábado, con el objetivo de adelantar el espectáculo principal.
La producción comunicó que el cronograma de actividades fue reformulado, forzando a los seguidores a recalcular sus planes de llegada al Monumental. La apertura de las puertas, programada inicialmente para las 16:00, se mantiene inalterable, garantizando un amplio espacio de tiempo para el ingreso y la previa musical en el recinto.
De esta manera, la ansiada primera actuación de Oasis en Argentina y el retorno de los Gallagher al país modifica su horario de inicio: la música sonará a las 20:30, media hora antes de lo planificado originalmente. La directriz es clara: "todo se iniciará a las 20,30 en lugar de las 21, como estaba previsto", buscando capitalizar el margen de tiempo antes del momento crítico pronosticado por el SMN. La euforia es total, pero los fans deben estar atentos a los cielos de Buenos Aires.