Oasis en Argentina: las condiciones climáticas obligaron a una modificación inesperada en su primera noche

La Ciudad de Buenos Aires se ha convertido en el epicentro mundial de la música con el arribo de una de las bandas más influyentes del rock británico, Oasis. El Estadio River Plate es el escenario elegido para acoger la reunión de los legendarios hermanos Gallagher, en el marco de su aclamada Gira Live '25. La expectativa es inmensa: las localidades para la fecha de este sábado se esfumaron en tiempo récord, confirmando la magnitud del fenómeno musical que trasciende generaciones. Sin embargo, la jornada inaugural se ve envuelta en una contingencia que obliga a la producción a revisar la logística de uno de los eventos más grandes del año.

Oasis en Argentina: el inesperado ajuste por el pronóstico de tormentas Oasis en Sidney 2 Oasis debió hacer un ajuste importante en su grilla debido a las condiciones climáticas. Foto: Instagram @oasis El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un panorama de contrastes para el debut de la banda británica en suelo argentino. Mientras que la tarde promete ser ideal para la previa, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 20 y una máxima de 32 grados. El verdadero desafío se presenta al caer la noche. Los informes detallados anticipan una alta probabilidad de intensas precipitaciones y tormentas eléctricas, una amenaza directa a la realización segura del concierto al aire libre.

OASIS Sidney Oasis en Sydney, Australia 2025. Foto: Instagram @oasis Este riesgo provocado por el clima no pasó inadvertido para la organización del show. Ante la inminencia de un temporal que podría comprometer tanto la seguridad del público como el equipamiento técnico, se tomó una determinación crucial para salvaguardar el evento. La medida de fuerza mayor consiste en una alteración en la grilla de presentaciones de este sábado, con el objetivo de adelantar el espectáculo principal.

La producción comunicó que el cronograma de actividades fue reformulado, forzando a los seguidores a recalcular sus planes de llegada al Monumental. La apertura de las puertas, programada inicialmente para las 16:00, se mantiene inalterable, garantizando un amplio espacio de tiempo para el ingreso y la previa musical en el recinto.