Oasis vuelve a Argentina: estas son las ciudades del país que más escuchan a la banda

Antes de los shows del 15 y 16 de noviembre en River, datos de YouTube Charts revelan cuáles son las ciudades argentinas que más suenan con Oasis.

Antes de los shows del 15 y 16 de noviembre, los datos de YouTube confirman el fanatismo local: Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Neuquén siguen a la Capital.

El 15 y 16 de noviembre, Oasis regresará al Estadio de River Plate para dos shows muy esperados. De acuerdo con YouTube Charts, en los últimos 12 meses la música de la banda sumó más de 42,6 millones de reproducciones en el país y la Argentina ocupa el octavo puesto mundial entre las regiones que más la escuchan.

En el mismo período, Buenos Aires fue la séptima ciudad del planeta con mayor audiencia para el grupo, detrás de Seúl, Bangkok, Londres, Yakarta, Lima y Ciudad de México.

Las ciudades que más escucharon a Oasis (últimos 12 meses) Un análisis de las métricas de YouTube Music/Charts muestra cuáles son las plazas con mayor consumo en la Argentina: