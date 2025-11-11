Oasis vuelve a Argentina: estas son las ciudades del país que más escuchan a la banda
Antes de los shows del 15 y 16 de noviembre en River, datos de YouTube Charts revelan cuáles son las ciudades argentinas que más suenan con Oasis.
El 15 y 16 de noviembre, Oasis regresará al Estadio de River Plate para dos shows muy esperados. De acuerdo con YouTube Charts, en los últimos 12 meses la música de la banda sumó más de 42,6 millones de reproducciones en el país y la Argentina ocupa el octavo puesto mundial entre las regiones que más la escuchan.
En el mismo período, Buenos Aires fue la séptima ciudad del planeta con mayor audiencia para el grupo, detrás de Seúl, Bangkok, Londres, Yakarta, Lima y Ciudad de México.
Te Podría Interesar
Las ciudades que más escucharon a Oasis (últimos 12 meses)
Un análisis de las métricas de YouTube Music/Charts muestra cuáles son las plazas con mayor consumo en la Argentina:
- Buenos Aires: +10,1 millones de vistas.
- Ciudad de Córdoba: +1,67 millones de vistas.
- Rosario: +1,08 millones de vistas.
- Mar del Plata: +659 mil vistas.
- Neuquén: +617 mil vistas.
Las canciones más reproducidas en la Argentina
- “Stop Crying Your Heart Out” — +10,5 millones de visualizaciones.
- “Wonderwall” — +8,9 millones de visualizaciones.
- “Don’t Look Back in Anger” — +3,98 millones de visualizaciones.
- “Stand by Me” — +2,04 millones de visualizaciones.
- “Champagne Supernova” — +1,78 millones de visualizaciones.
Oasis en YouTube
El canal oficial de la banda supera los 4,3 millones de suscriptores y acumula más de 4.200 millones de visualizaciones desde 2007. “Wonderwall” es el video más visto, con más de 621 millones de reproducciones. Entre los Shorts más populares figuran “Because we need each other, we believe in another” (más de 4,6 millones) y “Two down, one to go — Who’s joining tonight, Edinburgh” (más de 1,9 millones).