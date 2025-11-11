Adiós rejas: la nueva tendencia que combina seguridad y estética para casas modernas
Las rejas siempre estuvieron asociadas a la seguridad, pero hay una alternativa que no sacrifica tu bienestar y ni el diseño, y que muchos están usando.
Cuando se habla de seguridad para el hogar, sobre todo para ventanas, inmediatamente se recuerdan rejas. Durante mucho tiempo fueron vitales para evitar intrusiones, pero frente al avance del minimalismo, hay una tendencia que está conquistando los corazones de quienes se preocupan por la estética de su hogar.
Las persianas de seguridad parecen la nueva tendencia. A diferencia de las rejas, las persianas logran integrarse con la arquitectura del lugar y se pueden subir o bajar a conveniencia, lo que te permite disfrutar de vistas despejadas durante el día y proteger durante la noche o cuando no hay nadie en casa.
La alternativa que promete seguridad
Sin embargo, hay otra alternativa que apunta a quedarse con la corona. Se trata de los vidrios laminados. Existen de diferentes espesores y son perfectos para cerramientos seguros ya que se fabrican uniendo dos láminas de vidrio a otra de alta elasticidad. La combinación de estos elementos jura resistencia y rotura segura en caso de un evento desafortunado.
Beneficios de los vidrios laminados
- Evita accidentes al romperse de forma segura
- Su gran resistencia tienda a contener a una persona u objeto en caso de impacto
- Aumenta el nivel de aislación acústica
- Filtra el 94% de la radiación UV, evitando la decoloración de los muebles.
Un vidrio laminado se puede hacer a medida o comprar en tiendas online, y los precios varían según el espesor y tamaño del mismo. Por ejemplo, un vidrio laminado de 4+4 cuesta 66 mil a precio de oferta, pero su precio regular es de 72 mil pesos.