Iluminación: 7 tendencias que marcarán la pauta para 2026
El 2026 está más cerca y ya se empiezan a conocer las innovadoras tendencias de iluminación para el próximo año.
Las ideas de iluminación para 2026 se están empezando a conocer y son tendencias que conviene planificar y saber con antelación. El brillo suave, la iluminación con materiales mixtos y el regreso del Art Decó son tres de las siete tendencias que ya comienzan a marcar la pauta para el próximo año.
Iluminación: las 7 tendencias que anticipan el 2026
Estas son las tendencias de iluminación que debemos tener en cuenta en 2026.
- Lámparas "servilletas". En realidad aún no tienen una definición concreta pero sí se trata de una estética para la iluminación que cada vez crece más y que avanza en paralelo con lo que se conoce como lámparas con servilletas.
- Lámparas con forma de siluetas biomórficas. El biomorfismo es un término que deriva de las palabras griegas «bios» (vida) y «morphé» (forma). Se trata de una corriente arquitectónica que se inspira en las formas orgánicas y estructuras de la naturaleza. Se caracteriza por líneas curvas, fluidas y asimétricas., que nos conectan con la complejidad de los organismos vivos. Estas formas suaves y asimétricas trascienden la geometría estricta e introducen una sensación de movimiento sereno y vitalidad en los interiores, por lo que se espera que el 2026 marque el comienzo de un enfoque más expresivo, táctil y humano en el diseño de la iluminación.
- Brillo suave. En 2026 la iluminación se centrará en una sensación moderna, pero a la vez natural y refinada, en espacios que transmitan tranquilidad, calidez y personalidad.
- Materiales mixtos. El latón pintado se puede suavizar con piedra natural. El vidrio pulido se puede envolver en telas tejidas. En lugar de vidrio se puede idear una pantalla esférica de mármol. Todo esto se logra con iluminación en capas y riqueza artesanal y está visto como una tendencia para el próximo año.
- La iluminación se volverá más personal. Porque muchos anhelan modelos de iluminación que además de adaptarse a sus hogares también se adapten al gusto personal de cada uno.
- Lámparas colgantes con forma circular. La idea es aportar una sensación de suavidad con textiles ligeros como papel de arroz, vidrio soplado y plumas.
- Nuevo Art Decó (imagen). Un siglo después de su nacimiento esta corriente resurge para la iluminación, que consiste en un regreso a la geometría audaz, los materiales suntuosos y el estilo glamuroso que caracterizaron la época. El estilo neodecó elimina el exceso pero conserva el estilo.