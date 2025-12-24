El llamativo y raro posteo que hizo el hijo de Christian Petersen tras la internación de su padre

El joven compartió una historia en Instagram y llamó la atención de los seguidores.

El estado de salud de Christian Petersen mantiene preocupados a familiares, amigos y al mundo de la gastronomía. El chef se descompuso mientras realizaba una excursión en el volcán Lanín y posteriormente fue ingresado a un hospital con falla multiorgánica.

En medio del silencio, Fernanda Iglesias contó en El Trece que los análisis toxicológicos a Petersen dieron positivo: "Lo tuvieron que sedar porque estaba alterado y así lo llevan al hospital de Junín de los Andes y lo trasladan a San Martín de los Andes. Lo que la familia no quiere contar es que dio positivo de cocaína y de MD".

Sebastián Ciuffolotti, periodista de la zona donde se encuentra hospitalizado Christian Petersen comentó en las últimas horas que "la novedad y todo extraoficial es que Christian está desorientado y no está ubicado en tiempo y espacio. Le está costando estar atento a la realidad, esta es una de las cuestiones".

El posteo del hijo de Christian Petersen Hans Petersen El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen. Foto: NA. En medio de todo esto quien reapareció en las redes sociales fue Hans Petersen, uno de sus hijos. La publicación del joven de 26 años muestra una selfie frente al espejo, con un efecto visual que equilibra la imagen y un emoji de una planta verde.