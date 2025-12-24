En medio de la preocupación, apareció Sofía Zelaschi, la pareja de Christian Petersen: "Fue captada por las cámaras mientras..."

La salud de Christian Petersen sigue generando una fuerte preocupación. El reconocido chef permanece internado desde hace más de una semana en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, luego de sufrir una grave descompensación mientras realizaba una excursión en la zona del volcán Lanín junto a un grupo de personas.

En los últimos días, en Radio Mitre brindaron algunos detalles alentadores dentro de un cuadro delicado. Allí, señalaron que el cocinero presentó signos de mejoría en medio de su internación y que incluso tuvo momentos de reacción emocional. Según relataron, el chef "se despertó, lloró y también sonrió", un dato que llevó algo de alivio en medio del hermetismo que rodea su estado de salud.

Por el momento, los médicos descartaron su traslado a otro centro médico debido a la complejidad del cuadro.

De acuerdo a la información médica que trascendió, Petersen estuvo con asistencia respiratoria mecánica, ventilado y hemodinámicamente estable. Además, recibe tratamiento con drogas vasoactivas, presenta arritmia persistente y atraviesa un cuadro de falla multiorgánica, lo que explica la cautela extrema de los profesionales que lo asisten.

En paralelo a la evolución clínica, la atención también se posó sobre su esposa, Sofía Zelaschi , quien se mantuvo en absoluto silencio desde que se conoció la internación del chef.

"Desde un primer momento, su mujer se encuentra acompañándolo bajo un total hermetismo. No atendió llamados ni habló con la prensa, dando cuenta de la gravedad de su cuadro", indicó La Nación.

Sofía Zelaschi y Christian Petersen 2 La joven fue vista esta semana.

La reserva se mantuvo incluso en las inmediaciones del hospital, donde no se la vio durante varios días. Recién esta semana, Zelaschi fue captada por las cámaras al salir del centro médico, visiblemente preocupada por la situación de su marido.

"No hubo rastros de ella en las inmediaciones del hospital hasta hoy, que por primera vez la joven de 30 años fue captada por las cámaras mientras salía del lugar con un gesto serio y de notable preocupación", añadió el medio de comunicación.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi Zelaschi y Petersen se casaron en abril de este año.

La joven acompañó de cerca a Christian Petersen durante toda la internación, priorizando el cuidado y evitando cualquier exposición mediática en medio del delicado cuadro de salud que atraviesa el chef.

Christian Petersen y Sofía Zelaschi comenzaron su relación en 2018, cuando él era jurado de El gran premio de la cocina y ella participaba como cocinera amateur. A pesar de la diferencia de edad, de más de 20 años, la pareja decidió apostar al vínculo y consolidar su historia de amor. En abril de este año sellaron su relación con una boda a la que asistieron alrededor de 150 invitados, sin imaginar que meses después enfrentarían uno de los momentos más difíciles de sus vidas.