"¿No me irán a censurar?": la locutora de la Fiesta Nacional del Mate generó polémica al leer un cartel que insultaba a Javier Milei

El viernes 6 y sábado 7 de febrero, se celebró la Fiesta Nacional del Mate en Paraná, Entre Ríos. La política se hizo presente en el evento luego de que Sonia Fernández , que estuvo a cargo de la conducción de dicho evento, leyó un cartel que tenía un insulto contra Javier Milei .

La locutora se encontraba interactuando con el público cuando en un momento se percató que uno de los carteles que había llevado una persona tenía un insulto contra el presidente de la Nación Argentina.

"Allá estoy mirando uno, pero por Dios, no sé si lo leo o no lo leo" dijo Fernández. Fue entonces cuando decidió preguntarle a los presentes qué debía hacer: "¿Lo leo o no lo leo? ¿No me irán a censurar? Yo lo leo, pero si el año que viene no me contratan de la Fiesta del Mate, ustedes son los culpables".

La locutora le consultó al público del evento si debía leer el insulto o no contra el presidente.

"Sos comunicadora, Sonia", le dijo su colega. Acto seguido, la locutora decidió leer lo que decía el cartel: "Milei, la c... de tu m...". "Mirá las cosas que me hacen hacer. Mirá las cosas que me hacen decir. Ay, Dios, se nos descontroló todo", añadió después la periodista.

Si bien muchos celebraron el momento, otros criticaron la actitud de la comunicadora. A raíz de todo esto, Sonia Fernández compartió un comunicado aclarando lo ocurrido y pidiendo disculpas.

"Durante una verdadera y multitudinaria Fiesta popular, leí un cartel que estaba entre el público, en contra del Presidente. El cartel expresaba un insulto a Javier Milei. No debí leerlo. Más allá de que cientos de personas me pedían hacerlo. No estuvo bien. Me considero una persona muy respetuosa. Y una profesional con fuertes convicciones que las he dejado claras durante 40 años de profesión", expresó la locutora.

Sonia Fernández Instagram Fernández realizó una publicación en Instagram tras el escándalo que se generó por el momento. Captura de pantalla Instagram Soniafernandezok.

Fernández reconoció su error y volvió a pedir disculpas: "Por lo expresado y reflexionado durante el día, pido públicas disculpas a la Investidura Presidencial (independientemente si se lo merece o no) y a los organizadores de la Fiesta Nacional del Mate, que me dieron junto a una colega, la responsabilidad de conducir un Festival oficial".

La conductora también agradeció el respaldo de parte del público y los colegas: "Gracias a las miles de personas que me han apoyado. (Estoy en todas las redes sociales y en los principales medios nacionales por algo tan poco feliz). No me gusta esa exposición. Gracias también a aquellas que, conociendo mi conciencia crítica, también me expresaron su postura".

Sonia Fernández La periodista aclaró lo sucedido. Instagram Soniafernandezok.

"No es retroceder en mi pensamiento. Está claro que ese pensamiento está y estará siempre en apoyo de lo nacional y popular y en defensa de la cultura. Sin embargo, me hubiera gustado hacerme viral por otras ideas y convicciones fuertes que expresé durante el Festival y no por la lectura de un cartel que insultaba al primer mandatario", aclaró la comunicadora.

"Aclaro: No es temor. No es autocensura. Es coherencia con mis ideas. Así como soy profundamente crítica a los insultos del Presidente Milei a muchos argentinos, yo asumo que hice lo mismo y eso no va conmigo. Dicho esto, doy por terminado el tema y sus efectos. Gracias por todo, nuevamente", concluyó Sonia Fernández.