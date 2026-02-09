Dólares del colchón: los puntos claves de la Ley de Inocencia Fiscal que rige a partir de este lunes

El Gobierno reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal , la normativa impulsada por la gestión de Javier Milei que busca blindar a los contribuyentes y fomentar la declaración de dólares del mercado informal, más conocido como los " dólares del colchón ".

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 93/2026 y Resolución General 5820/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA ), ambos publicados este lunes en el Boletín Oficial , que activó el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) y redefinió los criterios de fiscalización del ente recaudador.

De esta manera, el Gobierno avanza en la implementación tras las disputas con los bancos privados acerca de cómo llevarla a la práctica y no incurrir en sanciones o persecuciones. En los próximos días habría más normativas complementarias para ajustar la operatoria y se espera ver cuál es la reacción de las entidades privadas.

Con este esquema, el Gobierno apuesta a que el blanqueo deje de ser una medida excepcional y se transforme en un mecanismo permanente. La idea es capturar y volcar al sistema financiero los dólares que los argentinos tienen guardados debajo del colchón.

“Los datos del Banco Central dicen que hay US$170.000 millones debajo del colchón de los argentinos y los depósitos del sector privado son US$67.000 millones, hay casi tres veces el nivel de depósitos que hay en el sector privado en los colchones. Imaginate si eso fuera en los próximos meses al sistema financiero, ni te digo todo, la mitad de eso, los problemas de la Argentina se solucionarían”, sostuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, en declaraciones radiales.

Un punto sustancial de la ley, que fue sancionada en diciembre, es la creación del Régimen simplificado de Ganancias (RSG), diseñado para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones, con ingresos menores a $1.000 millones en el último año y no identificados como gran contribuyente.

dolares

Los puntos claves de la Ley de Inocencia Fiscal

El punto más disruptivo de la ley es la creación del RSG, diseñado para para que se adhieran contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones.

Blindaje patrimonial: Quienes adhieran no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre sus variaciones patrimoniales ni sobre sus consumos.

Impuesto por facturación: ARCA solo cobrará Ganancias sobre los ingresos facturados. El crecimiento de los bienes personales o los gastos realizados no serán controlados ni podrán ser utilizados como base para presunciones de evasión.

Efecto liberatorio: Según el artículo 39, el pago en término de la declaración propuesta por ARCA libera al contribuyente de cualquier reclamo posterior, salvo que se demuestre la omisión de ingresos facturados.

La ley introduce una actualización en los montos para que un incumplimiento sea considerado delito penal, por lo que se eleva los umbrales de evasión:

Evasión Simple: de $1.500.000 a $100.000.000

Evasión Agravada: de $15.000.000 a $1.000.000.000

Prescripción: de 5 años a 3 años.

La reglamentación también detalla los mecanismos para que los contribuyentes regularicen deudas pendientes sin enfrentar causas criminales:

Cancelación única: ARCA no iniciará acciones penales si se cancela la deuda e intereses (beneficio aplicable una sola vez).

Adicional del 50%: Si la denuncia no fue radicada, el contribuyente puede extinguir la acción pagando la deuda más un recargo del 50% dentro de los 30 días de la notificación.

Multas por plazos: Como contrapartida al relajamiento de controles, aumentarán considerablemente las sanciones económicas para quienes presenten sus declaraciones fuera de término.

Uno de los puntos que generó polémica durante el tratamiento de la Ley fue a actualización de un 100.000% de las multas automáticas, principalmente por el impacto que podría provocar en las pequeñas y medianas empresas (pymes).

La reglamentación introdujo cambios en las sanciones. El fisco nacional deberá enviar primero un recordatorio previo, otorgando entre 10 y 15 días hábiles para regularizar la situación antes de avanzar con una intimación formal. Así, en lugar de intimaciones automáticas, se enviarán recordatorios para que el contribuyente regularice su situación antes de que comience la instrucción del sumario para la aplicación de la multa.

A su vez, ARCA quedó facultado a graduar las sanciones según la gravedad del incumplimiento, con un tratamiento diferencial para las pymes y la posibilidad de reducir la multa en un 50%, en caso que se regularice dentro del plazo establecido.

En cuanto a la situación de los monotributistas, desde ARCA aclararon que para sacar los dólares del colchón y deseen ingresar dólares al sistema deberán adherirse previamente al RSG. Caso contrario, quedarán expuestos a fiscalizaciones.