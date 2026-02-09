Sapardo en el Super Bowl: el video viral que provocó cargadas al relacionarlo con Marcelo Gallardo

El personaje con el que bromean al técnico de River apareció en el show de Bad Bunny y se viralizó rápidamente.

El Super Bowl generó todo tipo de repercusión en las redes sociales tanto en el ambito deportivo como en lo que refiere al mundo del espectáculo y redes sociales. El evento más esperado fue sin dudas el show de Bad Bunny.

En medio de todos los videos apareció en la pantalla grande, Sapardo, la rana con la que relacionan a Marcelo Gallardo, director técnico de River Plate. Por supuesto que el clip se viralizó al instante y provocó cargadas contra el exfutbolista.

Todo ocurrió mediante un video que subió un usuario a X (antes Twitter): "River se comió 4 de local ayer y Gallardo esta bolu... en el Superbowl con Bad Bunny". La publicación tuvo más de 66.000 reproducciones y varios comentarios.