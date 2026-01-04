Se registra la segunda mayor oleada de migrantes en el Canal de la Mancha

En 2025, 41.472 migrantes emprendieron la peligrosa travesía del Canal de la Mancha desde Francia a las costas británicas, en la que constituye la segunda cifra más alta desde que comenzaron a contabilizarse en 2018, después del récord de 45.774, registrado en 2022, de acuerdo con datos del Ministerio del Interior del Reino Unido.

Las riesgosas travesías provocan numerosos naufragios y, según un recuento realizado por la Agencia France-Presse (AFP) basado en fuentes oficiales francesas y británicas, cuanto menos 29 migrantes murieron en el mar el año pasado,

Casi tres cuartas partes de quienes se arriesgan a semejante aventura son hombres mayores de 18 años.

Sus principales países de origen son Eritrea, Afganistán, Irán, Sudán y Somalia, según datos del Departamento de Migración británico correspondientes al período de octubre de 2024 a septiembre de 2025.

Desde 2018, el 95% de estas personas solicitaron asilo, que se concede en dos tercios de los casos.

El gobierno del primer ministro británico, Keir Starmer, que asumió el cargo en julio de 2024, digiere con mucha dificultad estos datos, debido a la presión que ejerce el ascenso del partido antiinmigración Reform UK de Nigel Farage, quien buscará aprovechar la impopularidad del Ejecutivo para continuar el avance en las elecciones locales del próximo mayo.

Sistema de inmigración

El secretario de Seguridad Fronteriza, Alex Norris, en declaraciones a la AFP, dijo que "estamos reformando nuestro sistema de inmigración para facilitar el retorno de los inmigrantes ilegales que no tienen derecho a estar aquí". Y añadió: "Nuestro mensaje es claro: si intentan regresar a Reino Unido, serán devueltos".

De menos de 300 llegadas en pequeñas embarcaciones registradas hasta 2018 se llegó a un máximo de 45 mil en 2022, disminuyeron en 2023 y volvieron a aumentar en 2024, hasta totalizar 36.816.

Con el incremento último, el gobierno se encuentra bajo presión tras un verano marcado por protestas frente a hoteles que albergan a solicitantes de asilo.

En septiembre, el activista de extrema derecha Tommy Robinson organizó una manifestación sin precedentes en Londres, que reunió a 150.000 personas.