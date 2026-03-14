El contundente aviso de Pierre Gasly tras clasificar en el 7° lugar para el GP de China: "Tenemos que estar en el top ten"

Pierre Gasly tuvo una gran performance en la clasificación del Gran Premio de China, pero fue contundente al hablar del objetivo para la carrera.

Pierre Gasly se mostró feliz por su actuación en la qualy del GP de China.

Pierre Gasly le sigue dando alegrías a Alpine. A pesar de que en la carrera Sprint no logró sumar puntos, el piloto francés se adaptó rápidamente al nuevo monoplaza del equipo y lo volvió a demostrar en la clasificación del Gran Premio de China.

Con una gran vuelta sobre el final (1:32.873), el francés finalizó en el puesto 7°, lugar en el que largará mañana en el Circuito Internacional de Shanghái. Por su parte, Franco Colapinto lo hará desde el puesto 12° tras haberse quedado a 0.005 milésimas de ingresar en la Q3.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2032735599669473597&partner=&hide_thread=false All to play for pic.twitter.com/BYrGi1J9Ro — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) March 14, 2026 Pierre Gasly se mostró feliz por el 7° lugar, pero dejó un aviso Tras concluir la clasificación, Pierre Gasly pasó por el famoso “corralito” para hablar con la prensa. Allí se mostró muy feliz por su gran rendimiento en la clasificación del Gran Premio de China, pero dejó una contundente advertencia de cara a la carrera de este domingo a las 4:00 (hora de Argentina).

"Ha sido una buena clasificación, mañana hay que confirmarlo. Incluso hemos reducido la distancia con los coches de delante. Hemos hecho algunos ajustes para que los neumáticos se desgasten menos durante la carrera de mañana. Tenemos que estar en el top ten y hay que sumar puntos", sentenció el piloto de Alpine.