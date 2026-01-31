Por qué el 2026 puede ser un año clave para Franco Colapinto y Alpine en la F1

Alpine completó la semana pasada sus primeros ensayos oficiales de pretemporada en el circuito de Barcelona-Catalunya, donde Franco Colapinto fue uno de los protagonistas del trabajo en pista junto a Pierre Gasly. Para el piloto argentino, se trató de un paso clave en su preparación rumbo a su primera temporada completa como titular en la Fórmula 1 .

Luego de cerrar el 2025 como piloto de la escudería francesa, el oriundo de Pilar afronta un año determinante para consolidarse en la categoría. La confianza del equipo en su evolución quedó reflejada en el protagonismo que tuvo durante el shakedown, donde sumó kilómetros importantes y aportó datos relevantes para el desarrollo del nuevo monoplaza.

El A526, además, representa un cambio estructural para Alpine : por primera vez, el equipo utiliza unidades de potencia Mercedes , consideradas entre las más competitivas de la parrilla. Esta decisión aparece como un punto a favor para Colapinto , que ahora contará con un paquete técnico más confiable tras una temporada anterior marcada por dificultades de todo tipo.

Durante los ensayos en Catalunya, Colapinto fue de menor a mayor. El lunes pudo completar apenas 60 vueltas, pero el ritmo fue creciendo con el correr de los días. Entre el argentino y Gasly superaron las 100 giros el miércoles, mientras que el francés cerró la semana con 164 vueltas el viernes, casi la mitad del kilometraje total del equipo.

El desempeño colectivo dejó buenas sensaciones dentro de Alpine , especialmente por la fiabilidad mostrada por el nuevo conjunto técnico. Para Colapinto , el saldo fue positivo: sumó experiencia con un auto completamente distinto al de 2025 y comenzó a adaptarse al nuevo paquete aerodinámico y a la integración con el motor Mercedes.

Así fue el debut de Colapinto con Alpine en los test de la Fórmula 1 2026

Así fue el debut de Colapinto con Alpine en los test de la Fórmula 1 2026

Un Alpine renovado para 2026

La escudería francesa encara esta temporada con una fuerte apuesta estructural al dejar atrás su histórica sociedad con Renault y asociarse con Mercedes tanto en unidades de potencia como en cajas de cambios. El objetivo es claro: recuperar competitividad en la nueva era reglamentaria de la Fórmula 1.

Tras su presentación en Barcelona, Alpine llegó al circuito catalán con expectativas altas y un plan de trabajo enfocado en fiabilidad, simulaciones de carrera y evaluación aerodinámica.

El director general Steve Nielsen valoró el trabajo realizado y destacó la evolución progresiva del equipo: "Nada nos ha tomado por sorpresa, pero no hay nada como hacerlo de verdad", dijo. "El primer día, el lunes, no dimos tantas vueltas ni acumulamos el kilometraje que queríamos, algo esperable con un auto completamente nuevo. Pero fuimos aumentando el ritmo de manera constante a lo largo de la semana y cubrimos 764 km en el último día, lo que nos da mucho para analizar de cara a Bahréin. Estamos prácticamente en el objetivo en términos de la cantidad de vueltas que queríamos completar".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2017569577161400791&partner=&hide_thread=false Rounding off a productive week on track



Managing Director, Steve Nielsen gives us his recap of how our first few days with the A526 went pic.twitter.com/t6BtUrnz4z — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 31, 2026

Con Franco Colapinto cada vez más integrado al proyecto y un Alpine renovado en lo técnico, el equipo comienza a construir expectativas firmes de cara al inicio oficial de la temporada 2026.

Franco Colapinto y el comienzo de una nueva era