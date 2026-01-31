F1 2026: Alpine y Mercedes utilizarán el mismo motor, pero ¿son realmente iguales?

Con la llegada del reglamento técnico 2026, Alpine dará un giro histórico: dejará de fabricar sus propios motores y pasará a utilizar unidades de potencia Mercedes , las mismas que equiparán al equipo oficial alemán y a otros clientes como McLaren y Williams. Esto reavivó una pregunta habitual entre los fanáticos: ¿significa eso que el Alpine de Franco Colapinto tendrá exactamente el mismo motor que un Mercedes ?

La respuesta es afirmativa desde el punto de vista reglamentario. La FIA exige que los proveedores entreguen a sus equipos clientes una unidad de potencia idéntica a la que utilizan en sus propios autos. No existen variantes "de segunda", piezas exclusivas ni configuraciones internas diferentes. En teoría, todos los autos con motor Mercedes parten de la misma base mecánica.

Sin embargo, la Fórmula 1 no se define solo por el motor. Aunque el corazón del auto sea igual, el rendimiento final depende de múltiples factores que explican por qué, aun compartiendo proveedor, algunos equipos rinden mejor que otros.

La principal diferencia surge en cómo cada escudería integra la unidad de potencia dentro de su propio concepto de auto. El diseño del chasis, la disposición interna de los componentes, la refrigeración, el peso total y la eficiencia aerodinámica influyen directamente en la forma en que ese motor puede entregar su potencial.

También entran en juego los mapas de motor, la gestión electrónica y el software, que pueden variar dentro de los márgenes permitidos por la FIA. Esto explica por qué dos autos con la misma unidad de potencia pueden mostrar diferencias de velocidad punta, consumo de energía híbrida o ritmo de carrera.

En otras palabras, el motor es una base común, pero el paquete completo es lo que define el resultado en pista.

La ventaja invisible de los equipos de fábrica

Aunque el hardware sea idéntico, los equipos oficiales suelen tener una leve ventaja operativa. Cuando un fabricante introduce una actualización, suele probarla primero en su propia escudería y luego distribuirla entre los clientes. Esa diferencia temporal no implica piezas distintas, pero sí un acceso anticipado a mejoras que pueden marcar la diferencia en un campeonato tan ajustado.

Además, el equipo de fábrica suele contar con una integración más profunda entre ingenieros de chasis y de motor, lo que facilita el desarrollo conjunto del auto y acelera la resolución de problemas técnicos.

alpine El A526 de Alpine, listo para una nueva era en la Fórmula 1. Instagram @alpinef1team

Por qué Alpine abandonó sus motores propios

Alpine decidió cerrar su histórico programa de motores en Viry-Chatillon y convertirse en cliente de Mercedes como parte de una estrategia para reducir costos y mejorar su competitividad tras años de quedar rezagado frente a los grandes fabricantes. El acuerdo también incluye el suministro de cajas de cambios, lo que refuerza la sinergia técnica entre ambas estructuras.

En este contexto, compartir proveedor con Mercedes significa que Alpine "no tiene excusas" desde el punto de vista mecánico a partir de 2026. El desafío ya no será la potencia del motor, sino la calidad del chasis, la eficiencia aerodinámica y la capacidad del equipo para maximizar el conjunto.

De cara a la incipiente temporada, Mercedes suministrará motores a Alpine, McLaren y Williams, además de su propio equipo oficial, lo que representa ocho de los 22 autos de la parrilla. Un dato que confirma su peso central en la nueva era híbrida de la Fórmula 1… y que coloca a Colapinto ante una oportunidad histórica de competir con igualdad mecánica frente a los mejores.