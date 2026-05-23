Maipú visita a San Martín de San Juan en un duelo de equipos cuyanos
En un enfrentamiento cuyano determinante, Maipú buscará superar a San Martín de San Juan por la 15° fecha de la Zona B de la Primera Nacional.
La Primera Nacional tendrá este sábado uno de los partidos más atractivos de la jornada: Deportivo Maipú visitará a San Martín de San Juan en una nueva edición del choque cuyano, correspondiente a la 15° fecha de la Zona B. El duelo promete clima caliente, estadio lleno y mucho en juego para ambos equipos.
El encuentro se disputará desde las 16:30 en el estadio Hilario Sánchez y aparece como una prueba importante para el Cruzado, que necesita sumar para mantenerse cerca de los puestos de clasificación y seguir consolidando su levantada en el campeonato.
Del otro lado estará San Martín, que también llega con necesidades y que buscará hacerse fuerte en casa para seguir escalando posiciones en una categoría extremadamente pareja.
Más allá de la rivalidad regional, el partido tiene un valor especial por el contexto de ambos equipos: Maipú sabe que conseguir un buen resultado en San Juan podría marcar un punto de despegue en la temporada, mientras que el Verdinegro intentará aprovechar la localía y el apoyo de su gente para imponer condiciones.
En Mendoza hay expectativa por lo que pueda hacer el conjunto maipucino, que viene mostrando señales positivas y buscará dar el golpe en una cancha siempre complicada. El clásico cuyano promete intensidad, roce y un marco imponente, en uno de esos encuentros que suelen jugarse mucho más que tres puntos.