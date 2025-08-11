El drama familiar detrás del doble filicidio que conmociona a Misiones: "Se iban a separar"

Un escalofriante filicidio mantiene en vilo a la provincia de Misiones , donde un hombre asesinó a sus dos hijos a machetazos e hirió gravemente a su pareja y a su cuñado. Tras el terrible hecho, el hombre se suicidó.

El aberrante episodio ocurrió este lunes por la mañana, en un domicilio ubicado en el barrio San Lorenzo de Posadas . El autor del crimen, que conmociona a la provincia, fue identificado como José Ricardo Ferreyra (47).

“No tenía rastro de que él era violento, (...) era muy muy loco de los celos, pero ella nunca tuvo nada con nadie ”, indicó Lorena Vieira, la cuñada del atacante.

A su vez, la mujer reveló que la pareja se iba a separar ya que la mujer no soportaba más que José le esté acusando de todo. “ Estaban mal, se iban a separar . Él no se quería separar. Ella sí porque se cansó de vivir así, de que él la esté acusando de todo”.

Sin embargo, Lorena expresó su asombro ante lo sucedido ya que nunca creyó que pudiera suceder algo así. “Me sorprendió lo que hizo”, concluyó.

Cómo se encuentran los sobrevivientes

Como consecuencia del ataque, Mariano Ferreyra (21), con discapacidad motriz severa, y hija Evelyn Ferreyra (13), perdieron la vida tras ser degollados por su padre.

Por otro lado, la esposa y el cuñado del atacante resultaron heridos de gravedad, por lo que debieron ser trasladados al hospital Madariaga. En estos momentos, se encuentran internados con pronóstico reservado.

Por último, en el lugar trabaja el juez de Instrucción N°6, Ricardo Balor, junto con el fiscal René Casals. Se investigan las circunstancias y el móvil del terrible hecho. A su vez, los cuerpos de las víctimas fatales fueron trasladadas a la morgue donde se llevará a cabo la autopsia.